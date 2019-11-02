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Педан признался в измене жене: шокирующие подробности

STYLERПерсоны    02.11.2019 - 17:05
Педан признался в измене жене: шокирующие подробности
Педан изменил жене (фото: facebook.com/pg/pedanofficial)

Шоумен сделал шокирующее признание

Популярный украинский шоумен и телеведущий Александр Педан шокировал фанатов неожиданным признанием. Казалось, Педан является примерным семьянином, однако в молодости дела обстояли иначе. Об этом артист рассказал в телепередаче "Зірковий шлях".

На данный момент Александр Педан воспитывает двоих детей: 14-летнюю дочь Валерию и 2-летнего сына Марка. Старшая, кстати, последовав примеру отца, решив также стать публичной личностью. Сейчас она активно развивает свой блог в соцсети Instagram.

Мать детей и жену ведущего зовут Инна. С ней Педан прожил уже долгих шестнадцать лет. Сейчас супруги ладят и находят общий язык, стараясь разрешить любой конфликт мирно.

Однако ранее Педан был веселым и беззаботным пареньком и отношения, которые сейчас точно можно назвать серьезными, ранее вовсе таковыми не были. Подобный вывод можно сделать исходя из того, что Александр изменял любимой до свадьбы.

Педан признался в измене жене: шокирующие подробностиФото: Александр Педан (instagram.com/pedanos)

"Смотрите, я был молод, и был период, когда мы встречались с моей женой. Вот в тот период... Можно ли это назвать изменой, я не знаю. Хотите - давайте называть", - откровенно признался ведущий.

Напомним, что ранее Педан воспроизвел самую известную сцену из "Иронии судьбы".

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Новости Украины Александр Педан
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