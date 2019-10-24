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Стрельба и полиция: Никитюк стала жертвой жесткого розыгрыша телеведущего

STYLERПерсоны    24.10.2019 - 14:24
Стрельба и полиция: Никитюк стала жертвой жесткого розыгрыша телеведущего
Леся Никитюк пострадала от розыгрыша Александра Педана (Фото: коллаж РБК-Украина)

Леся Никитюк заявила о разрыве дружбы с коллегой

Леся Никитюк стала жертвой жесткого розыгрыша со стороны известного ведущего и комика Александра Педана, который любит также создавать забавные пародии на звезд украинского шоу-бизнеса. Сегодняшний пранк стал перегибом, и "Богине Ламината" потребовалась помощь медиков - ей капают корвалол.

Что за "сценарий" был у видеоблогера и экс-ведущего Comedy Club Ukraine полность не ясно, однако судя по рассказам Никитюк в своем Instagram в stories, около девяти утра ее автомобиль под домом во дворе был заблокирован двумя мужчинами, которые перед капотом машины устроили себе "поляну" - подстелили картонки и газеты на асфальте, достали выпивку и закуску и приняли отмечать день рождения.

Никитюк пострадала от розыгрыша Педана (Фото: соцсети)

Ведущая сняла наглых "гуляк" на мобильник... и после этого очевидно события стали развиваться довольно стремительно. Как рассказала Леся, она сильно перепугалась, была стрельба и полиция.

Никитюк назвала розыгрыш "хр*новым" и заявила, что прекращает любые отношения и дружбу с Педаном.

"Саша, это реально не смешно. Галочку получил, подругу потерял", - обратилась она.

В свою очередь сам шутник понял перегиб и извинился перед Лесей, причем пришлось это делать также через соцсети, так как телеведущая не отвечает на его звонки.

Педан жестко разыграл Никитюк (Фото: соцсети)

На видео в stories в своем Instagram Александр отметил, что он со своей командой был уверен, что Никитюк сможет раскусить розыгрыш, но "получилось, что мы тебя напугали".

"Я лично заявляю, и вся команда, что это было слишком, прости, мы не хотели этого", - сказал Педан.

Стрельба и полиция: Никитюк стала жертвой жесткого розыгрыша телеведущего

Фото: Александр Педан (instagram.com/pedanos)

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