Педан зізнався в зраді дружині: шокуючі подробиці

Педан зрадив дружині (фото: facebook.com/pg/pedanofficial)

Шоумен зробив шокуюче зізнання

Популярний український шоумен і телеведучий Олександр Педан шокував фанатів несподіваним визнанням. Здавалося, Педан є зразковим сім'янином, проте в молодості справи йшли інакше. Про це артист розповів в телепередачі "Зірковий шлях".

На даний момент Олександр Педан виховує двох дітей: 14-річну доньку Валерію і 2-річного сина Марка. Старша, до речі, наслідуючи приклад батька, вирішила також стати публічною особою. Зараз вона активно розвиває свій блог у соцмережі Instagram.

Мати дітей і дружину шоумена звуть Інна. З нею Педан прожив вже довгих шістнадцять років. Зараз подружжя добре ладнає і знаходить спільну мову, намагаючись розв'язати конфлікт мирно.

Проте раніше Педан був веселим і безтурботним хлопчиною, а відносини, які зараз точно можна назвати серйозними, раніше зовсім такими не були. Подібний висновок можна зробити виходячи з того, що Олександр зраджував коханій до весілля.

Фото: Олександр Педан (instagram.com/pedanos)

"Дивіться, я був молодий, і був період, коли ми зустрічалися з моєю дружиною. Ось в той період... Чи можна це назвати зрадою, я не знаю. Хочете - давайте називати", - відверто зізнався ведучий.

Нагадаємо, що раніше Педан відтворив саму відому сцену з "Іронії долі".