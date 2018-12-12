"У кого харизма лучше": Педан повторил "голое" фото Поляковой

Видео: YouTube / ПЕДАН МОЖЕТ

Популярный украинский шоумен и телеведущий Александр Педан, который недавно спародировал Бейонсе, Кайли Дженнер и рождение четвертого ребенка Криштиану Роналду, на этот раз повеселил поклонников горячим "образом" певицы Оли Поляковой. Внимание комика привлек кадр в стиле ню, который Королева ночи сделала на Мальдивах этой осенью.

Сам же артист решил, что повторить подвиг Оли можно и на Гидропарке в Киеве.

Педан встал в аналогичную позу и надел парик. Также, как и самая знаменитая блондинка Украины, он полностью разделся.

Александр Педан (Фото: instagram.com/pedanos)

Отметим, что вместо песка под ногами комика лежал снег.

Александр также показал на своем YouTube-канале процесс создания фото.

В соцсети Instagram Педан подписал кадр смешными заголовками.

"Голый Педан бегает по Гидропарку и думает, что он на Мальдивах... Попа как у Ким... Педан замахнулся на святое. На попу Поляковой...", - предложил шоумен прессе варианты заголовков.

Скрин: instagram.com/pedanos

Сама Оля Полякова не осталась равнодушной к такой забавной пародии.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка в Instagram призналась, что "это прекрасно" и предложила подписчикам оценить - у кого харизма лучше.

Скрин: instagram.com/polyakovamusic

Как сообщалось ранее, популярный украинский телеведущий и блогер Александр Педан похвастался восхождением на самую высокую точку Европы.

Также мы писали о том, что Александр Педан недавно поразил подписчиков неожиданным признанием.

Напомним, что ранее Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай.

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Видео: РБК-Украина