"У кого харизма лучше": Педан повторил "голое" фото Поляковой

Видео: YouTube / ПЕДАН МОЖЕТ
Популярный украинский шоумен и телеведущий Александр Педан, который недавно спародировал Бейонсе, Кайли Дженнер и рождение четвертого ребенка Криштиану Роналду, на этот раз повеселил поклонников горячим "образом" певицы Оли Поляковой. Внимание комика привлек кадр в стиле ню, который Королева ночи сделала на Мальдивах этой осенью.
Сам же артист решил, что повторить подвиг Оли можно и на Гидропарке в Киеве.
Педан встал в аналогичную позу и надел парик. Также, как и самая знаменитая блондинка Украины, он полностью разделся.
Александр Педан (Фото: instagram.com/pedanos)
Отметим, что вместо песка под ногами комика лежал снег.
Александр также показал на своем YouTube-канале процесс создания фото.
В соцсети Instagram Педан подписал кадр смешными заголовками.
"Голый Педан бегает по Гидропарку и думает, что он на Мальдивах... Попа как у Ким... Педан замахнулся на святое. На попу Поляковой...", - предложил шоумен прессе варианты заголовков.
Скрин: instagram.com/pedanos
Сама Оля Полякова не осталась равнодушной к такой забавной пародии.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Артистка в Instagram призналась, что "это прекрасно" и предложила подписчикам оценить - у кого харизма лучше.
Скрин: instagram.com/polyakovamusic
Как сообщалось ранее, популярный украинский телеведущий и блогер Александр Педан похвастался восхождением на самую высокую точку Европы.
Также мы писали о том, что Александр Педан недавно поразил подписчиков неожиданным признанием.
Напомним, что ранее Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай.
Видео: РБК-Украина