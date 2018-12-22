Педан "сфотографировался" с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)

Фото: (instagram.com/pedanos)

Актер "стал" Брэдли Купером

Известный украинский комик и телеведущий Александр Педан продолжает создавать невероятные пародии на звезд. В этот раз он "получил" Оскара в образе Брэдли Купера в окружении Брэда Питта, Дженнифер Лоуренс, Джулии Робертс и других всемирно известных актеров. Забавная пародия опубликована на странице ведущего в социальной сети Instagram.

"А как вам такое звездное Селфи? У нас тут свой Оскар", — написал артист.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/pedanos

Фото: (instagram.com/pedanos)

В комментариях поклонники назвали своих фаворитах на звездном фото и прокомментировали пародию Педана. Многие оценили эстетику фото и даже указали на снимке с ведущим некоторых знаменитостей.

"Крутое фото", "Очень красиво", "Я когда смотрел, вообще Настю Елисеевну не узнал, капец красотка", "Ваше фото лучше", "Очень классные", "Бомбически", "Ты крутой, обожаю тебя", — пишут фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/pedanos

Ранее мы писали, что Никитюк, Педан и другие рассказали, что им подарил святой Николай.

Напомним, что Педан повторил "голое" фото Поляковой.

Видео: РБК-Украина