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Педан "сфотографировался" с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)

Lite » Звезды 22.12.2018 - 11:40
Педан "сфотографировался" с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)
Фото: (instagram.com/pedanos)

Актер "стал" Брэдли Купером

Известный украинский комик и телеведущий Александр Педан продолжает создавать невероятные пародии на звезд. В этот раз он "получил" Оскара в образе Брэдли Купера в окружении Брэда Питта, Дженнифер Лоуренс, Джулии Робертс и других всемирно известных актеров. Забавная пародия опубликована на странице ведущего в социальной сети Instagram.

"А как вам такое звездное Селфи? У нас тут свой Оскар", — написал артист.

Педан &quot;сфотографировался&quot; с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/pedanos

 

Фото: (instagram.com/pedanos)

В комментариях поклонники назвали своих фаворитах на звездном фото и прокомментировали пародию Педана. Многие оценили эстетику фото и даже указали на снимке с ведущим некоторых знаменитостей.

"Крутое фото", "Очень красиво", "Я когда смотрел, вообще Настю Елисеевну не узнал, капец красотка", "Ваше фото лучше", "Очень классные", "Бомбически", "Ты крутой, обожаю тебя", — пишут фанаты.

Педан &quot;сфотографировался&quot; с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)

Педан &quot;сфотографировался&quot; с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)

Педан &quot;сфотографировался&quot; с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)

Педан &quot;сфотографировался&quot; с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)

Педан &quot;сфотографировался&quot; с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)

Педан &quot;сфотографировался&quot; с Брэдом Питтом и Дженнифер Лоуренс (фото)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/pedanos

Ранее мы писали, что Никитюк, Педан и другие рассказали, что им подарил святой Николай.

Напомним, что Педан повторил "голое" фото Поляковой.

Видео: РБК-Украина

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