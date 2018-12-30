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Педан воспроизвел самую известную сцену из "Иронии судьбы"

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2018 - 15:42
Педан воспроизвел самую известную сцену из "Иронии судьбы"
Александр Педан (фото: РБК-Украина)

Юморист представил собственное видение знаменитой сцены

Александр Педан всегда мечтал побывать на месте Андрея Мягкова - а именно - исполнить роль Жени Лукашина в самом новогоднем фильме всех времен - "Ирония судьбы". В Instagram украинский юморист воспроизвел одну из самых известных сцен фильма - финальное воссоединение Нади и Жени.

С помощью монтажа видео создается впечатление, что комик разговаривает именно с героиней Барбары Брыльской - исполнительницей роли Нади Шевелевой.

"Мало кто знает, что вообще партнером Барбары Брыльской должен был быть я, вот вам эти редкие кадры", - пишет Педан.

Видео: instagram.com/pedanos/

Правда, сделал он это весьма оригинально - начав сцену со слов "Че ты приперлась?". 

"Как ты меня нашла? Я поменял фамилию, я переехал в другой город, я сделал две пластические операции!, - спрашивает Педан у героини Брыльской.

"Ты забыл у меня свой веник", - отвечает Барбара.

Педан воспроизвел самую известную сцену из &quot;Иронии судьбы&quot;

Скриншот поста: instagram.com/pedanos/

Фолловеры пришли в восторг от идеи и ее исполнения. Они оставили множество комментариев.

"Ты как всегда прекрасен, Саша. Обожаю тебя и с Новым Годом", - восхищается masha_gera1324.

"Шедеврально!", - восклицает victory_white_horse.

"Ахахх это сильно!", - пишет evgeniymarunya.

Педан воспроизвел самую известную сцену из &quot;Иронии судьбы&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/pedanos/

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