Печиво без яєць і молока, яке можна зберігати цілий місяць: швидкий рецепт

Домашнє печиво тривалого зберігання, схоже за смаком на класичну галетну "Марію", можна швидко й без зайвих витрат приготувати на власній кухні.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Додайте в каструлю воду, сіль та цукор і доведіть на середньому вогні до кипіння. Додайте соду і постійно помішуючи чекайте, поки підніметься біла шапочка з піни. Зніміть з вогню.
До просіяного борошна додайте холодне масло чи маргарин. Перетріть руками в крихту.
Влийте охолоджений до кімнатної температури сироп і замісіть тісто: спочатку ложкою, потім рукою.
Тісто має вийти м'яким, еластичним і не липнути до рук. Відправте тісто, завернуте в харчову плівку, на 15 хвилин в холодильник.
Тонко розкатайте тісто (2 мм) на поверхні, присипаній борошном. Витисніть улюбленою формою наше майбутнє печиво.
Викладіть на пергамент чи силіконовий коврик, наколіть виделкою і випікайте протягом 10-15 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці
Таке печиво можна зберігати у герметичній упаковці протягом місяця
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