Печиво без яєць і молока, яке можна зберігати цілий місяць: швидкий рецепт

Складники:

Борошно - 600 г

Цукор - 200 г

Вершкове масло/маргарин - 150 г

Вода - 150 мл

Сода - 5 г (3/4 ч. л.)

Сіль - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування

Додайте в каструлю воду, сіль та цукор і доведіть на середньому вогні до кипіння. Додайте соду і постійно помішуючи чекайте, поки підніметься біла шапочка з піни. Зніміть з вогню.

До просіяного борошна додайте холодне масло чи маргарин. Перетріть руками в крихту.

Влийте охолоджений до кімнатної температури сироп і замісіть тісто: спочатку ложкою, потім рукою.

Тісто має вийти м'яким, еластичним і не липнути до рук. Відправте тісто, завернуте в харчову плівку, на 15 хвилин в холодильник.

Тонко розкатайте тісто (2 мм) на поверхні, присипаній борошном. Витисніть улюбленою формою наше майбутнє печиво.

Викладіть на пергамент чи силіконовий коврик, наколіть виделкою і випікайте протягом 10-15 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці

Таке печиво можна зберігати у герметичній упаковці протягом місяця