Печенье без яиц и молока, которое можно хранить целый месяц: быстрый рецепт

Составляющие:

Мука – 600 г

Сахар – 200 г

Сливочное масло/маргарин – 150 г

Вода – 150 мл

Сода – 5 г (3/4 ч. л.)

Соль – 1/2 ч. л.

Пошаговое приготовление

Добавьте в кастрюлю воду, соль и сахар и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте соду и постоянно помешивая, ждите, пока поднимется белая шапочка из пены. Снимите с огня.

К просеянной муке добавьте холодное масло или маргарин. Перетрите руками в крошку.

Влейте охлажденный до комнатной температуры сироп и замесите тесто сначала ложкой, затем рукой.

Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Отправьте тесто, завернутое в пищевую пленку, на 15 минут в холодильник.

Тонко раскатайте тесто (2 мм) на поверхности, присыпанной мукой. Выжмите любимой формой наше будущее печенье.

Выложите на пергамент или силиконовый коврик, наколите вилкой и выпекайте в течение 10-15 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Такое печенье можно хранить в герметичной упаковке в течение месяца