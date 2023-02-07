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Готуємо торт "Мурашник" за класичним рецептом: той самий легендарний смак!

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Вівторок 07 лютого 2023 08:30
Готуємо торт "Мурашник" за класичним рецептом: той самий легендарний смак! Торт "Мурашник" (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Торт "Мурашник" - справжнє задоволення, яке має легендарний смак, знайомий нам з дитинства.

Рецепт класичного десерту з'явився на каналі YouTube "Смаколик. юа Марія Михальченко".

Складники

  • 450 г борошна
  • 10 г розпушувача
  • 200 г вершкового масла або маргарину
  • 140 г сметани
  • дрібка солі
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 100 г цукру

Для крему:

  • 400 г вершкового масла
  • 0,5 л вареної згущенки
  • 150 г горіхів

Для глазурі:

  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. какао (з чубчиком)
  • 30 г вершкового масла
  • 1 ст. л. сметани

Покрокове приготування

В глибоку миску всипте просіяне борошно і розпушувач, перемішайте.

В іншу миску влийте 200 грамів розтопленого (не гарячого) вершкового масла, додайте сметану, дрібку солі, ванільний цукор, цукор. Перемішайте вінчиком до однорідності.

Додайте до рідкої маси половину борошна з розпушувачем і замісіть вінчиком. Потім всипте другу половину борошна і можна перемішати руками. Замісіть м'яке податливе тісто, сформуйте шар і покладіть в морозильну камеру на 90 хвилин.

Потім тісто подрібніть на грубій тертці або пропустіть через м'ясорубку. Випікайте перемелене тісто в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 40-50 хвилин.

Коли тісто охолоне, подрібніть його руками.

Приготуйте крем: збийте міксером на високій швидкості 400 грамів масла кімнатної температури. Коли масло зіб'ється до білої пухкої маси, вводьте поступово в масло згущенку кімнатної температури.

Пересипте крихту з тіста в глибоку миску, додайте крем і горіхи. Ретельно вимісіть масу.

Вистеліть масу у миску, встелену плівкою. Викладіть масу і ущільніть. Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 10 годин.

Викладіть торт на блюдо і приготуйте глазур. В каструлю додайте цукор, какао, масло і сметану. Поставте на маленький вогонь і постійно перемішуйте. До кипіння доводити не треба. Прикрасьте торт.

Наш "Мурашник" готовий!

Раніше ми писали, як треба зберігати рештки торта в холодильнику.

Також читайте про рецепт бомбезного мандаринового пирога.

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