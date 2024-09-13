Печінкові млинці з сирно-грибною начинкою: рецепт ситної "лінивої" вечері

З печінки можна приготувати не лише пиріг або оладки, а й тоненькі поживні млинці - додавши начинку. Щоб вдосконалити смак страви, для начинки використовують гриби в поєднанні з морквою та сиром.
Про те, як готувати млинці з печінки з грибною начинкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".
Для того, щоб приготувати млинці з печінки з сиром та грибами, потрібні такі продукти:
Печінку для млинців можна використовувати будь-яку. Спочатку необхідно забрати всі прожилки, щоб вони не зіпсували смак млинців. Після цього наріжте печінку на невеликі шматочки.
Шматочки печінки необхідно перебити в блендері до однорідної консистенції, або скористатися м'ясорубкою. Щоб зробити тісто для печінкових млинців, в печінкову масу влийте молоко і просійте борошно.
Додавати борошно краще в декілька етапів, ретельно перемішуючи. Також додайте яйце і перемішайте інгредієнти до однорідності.
Влийте в рідке тісто олію і ще раз вимішайте суміш. Готова печінкове тісто має бути такої ж консистенції, як тісто для звичайних млинців - проте рожевого кольору.
Готове тісто для печінкових млинців має бути рідким (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Готувати млинці потрібно як зазвичай - на розігріту пательню вилити ополоник тіста і похитати посуд, щоб рідина розтеклася поверхнею і сформувала млинець. Оскільки в тісті вже є олія, змащувати пательню нема потреби.
Підсмажте млинець з кожного боку, а потім перекладіть на тарілку. Поки готові млинці охолоджуються, приготуйте начинку.
Готові печінкові млинці (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Для цього цибулю необхідно почистити та нарізати на маленькі кубики. Потім присмажте цибулю з невеликою кількістю масла або олії.
Моркву почистьте та натріть на маленькій терці, а потім вкиньте до пательні, щойно цибуля стане м'якою.
Печериці помийте, почистьте від бруду, зріжте краї ніжок. Потім гриби треба нарізати на тоненькі скибочки. Додайте печериці до цибулі з морквою та смажте все протягом 5-8 хвилин, до готовності.
Тим часом натріть плавлений сирок в глибоку миску, додайте крем-сир і розчавіть зубчик часнику. Перемішайте сирну масу, а потім додайте обсмажені гриби з цибулею та морквою.
Змішайте складники начинки, а потім намастіть її на млинець тонким шаром. Згорніть млинці у трубочки - і можна подавати до столу, за бажанням додавши зелень.
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