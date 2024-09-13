Печеночные блины с сырно-грибной начинкой: рецепт сытного "ленивого" ужина

Из печени можно приготовить не только пирог или оладьи, но и тоненькие питательные блины - добавив начинку. Чтобы усовершенствовать вкус блюда, для начинки используются грибы в сочетании с морковью и сыром.
О том, как готовить блины из печени с грибной начинкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".
Для того чтобы приготовить блины из печени с сыром и грибами, нужны следующие продукты:
Печень для блинов можно использовать любую. Сначала необходимо убрать все прожилки, чтобы они не испортили вкус блинов. После этого нарежьте печень на небольшие кусочки.
Кусочки печени необходимо перебить в блендере до однородной консистенции или воспользоваться мясорубкой. Чтобы сделать тесто для печеночных блинов, в печеночную массу влейте молоко и просейте муку.
Добавлять муку лучше в несколько этапов, тщательно перемешивая. Добавьте также яйцо и перемешайте ингредиенты до однородности.
Влейте в жидкое тесто растительное масло и еще раз вымешайте смесь. Готовое печеночное тесто должно быть такой же консистенции, как тесто для обычных блинов - однако розового цвета.
Готовое тесто для печеночных блинов должно быть жидким (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Готовить блины нужно как обычно - на разогретую сковороду вылить половник теста и покачать посуду, чтобы жидкость растеклась поверхностью и сформировала блинчик. Поскольку в тесте уже есть масло, смазывать сковороду нет нужды.
Поджарьте блинчик с каждой стороны, а затем переложите на тарелку. Пока готовые блины охлаждаются, приготовьте начинку.
Готовые печеночные блины (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Для этого лук нужно почистить и порезать на маленькие кубики. Затем поджарьте лук с небольшим количеством сливочного или растительного масла.
Морковь почистьте и натрите на маленькой терке, а затем вбросьте в сковороду, как только лук станет мягким.
Шампиньоны помойте, почистьте от грязи, срежьте края ножек. Затем грибы нужно нарезать на тонкие ломтики. Добавьте шампиньоны к луку с морковью и жарьте все в течение 5-8 минут до готовности.
Тем временем натрите плавленый сырок в глубокую миску, добавьте крем-сыр и раздавите зубчик чеснока. Перемешайте сырную массу, а затем добавьте обжаренные грибы с луком и морковью.
Смешайте составляющие начинки, а затем намажьте ее на блинчик тонким слоем. Сверните блины в трубочки - и можно подавать к столу, по желанию добавив зелень.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить мак энд чиз с луковым соусом.
А также рассказывали, как готовить фрикадельки из индейки с овощными спагетти.