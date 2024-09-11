Овочеве спагеті та фрикадельки з індички: рецепт корисної та смачної страви від Гордона Рамзі

Така страва за рецептом британського шеф-кухаря чудово поєднує ніжні та соковиті фрикадельки та поживне овочеве спагеті з кабачків. Для насиченого смаку страву заправляють домашнім томатним соусом.

Про те, як готувати фрикадельки з кабачковими спагеті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт з рецептами Гордона Рамзі.

Що потрібно для овочевого спагеті з фрикадельками

Для того, щоб приготувати фрикадельки з індички з овочевим спагеті, треба ці продукти:

кабачки (великі) - 4 шт.;

фарш індички - 500 г;

яйце - 1 шт.;

консервовані помідори - 800 г;

томатне пюре - 1 ст. л.;

цибуля - 2 шт.;

часник - 4 зубчики;

оливкова олія - для смаження

пармезан - до смаку;

вустерський соус - 2 ч. л.;

бальзамічний оцет - 0,5 ч. л.;

сушене орегано - 0,5 ч. л.;

морська сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати фрикадельки з індички з овочевим спагеті

Для початку необхідно помити кабачки та нарізати їх на тонкі смужки - такої ж товщини, як спагеті або локшина. Цибулю та часник потрібно почистити і подрібнити. Відкладіть половину цибулі та часнику для приготування томатного соусу. Помідори потрібно нарізати на невеликі шматочки.

Сир пармезан використовується для подачі, його можна замінити на інший, або не додавати до страви взагалі. Якщо ви використовуєте сир для прикрашення страви, заздалегідь натріть його на дрібній терці.

Яйце, яке необхідно для текстури фрикадельок, потрібно збити в окремій мисці. Фарш з індички змішайте з подрібненою цибулею, часником, вустерським соусом, збитим яйцем і дрібкою солі та перцю.

Мокрими руками сформуйте з маси 20 фрикадельок. Перекладіть їх на тарілку, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на 30 хвилин.

Тим часом приготуйте томатний соус. Поставте велику пательню на середній вогонь і налийте трохи оливкової олії. Коли посуд нагріється, всипте цибулю і обсмажуйте протягом 5-6 хвилин до м'якості. Потім додайте часник і готуйте ще протягом хвилини.

Влийте до цибулі томатне пюре і продовжуйте готувати ще протягом 2 хвилин. Потім додайте нарізані помідори, орегано, бальзамічний оцет і щіпку солі та перцю.

Перемішайте все разом і залиште тушкуватися на 10 хвилин, поки соус злегка не загусне. Щоб приготувати фрикадельки, поставте другу пательню на середній вогонь і налийте в неї трохи олії.

Коли пательня розігріється, підрум'яньте на ній фрикадельки, часто перевертаючи, щоб вони підсмажилися з усіх боків.

Потім перекладіть фрикадельки в пательню з томатним соусом і готувати ще протягом 10 хвилин до повної готовності, час від часу перевертаючи. Якщо соус стає занадто густим, додайте 50-100 мл води.

На пательню, де смажилися фрикадельки, налийте трохи олії і обережно обсмажте кабачкові спагеті на середньому вогні, періодично перевертаючи, протягом 3-5 хвилин, до розм'якшення.

Розкладіть спагеті з кабачків по порційних тарілках, а зверху викладіть фрикадельки. За бажанням присипте страву натертим сиром.