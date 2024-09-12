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Мак енд чіз з цибулевим соусом: незвичний рецепт пасти без м'яса

Четвер 12 вересня 2024 17:45
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Мак енд чіз з цибулевим соусом: незвичний рецепт пасти без м'яса Як готувати макарони з сиром і цибулевим соусом (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Ці макарони з сиром, популярні в американській кухні, мають цікавий та насичений смак французького цибулевого супу. Це чудова страва для елегантної вечері або як гарнір до м'яса.

Про те, як готувати мак енд чіз з цибулею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Allrecipes.

Що потрібно для пасти з сиром і цибулевим соусом

Для того, щоб приготувати макарони з сирною скоринкою і цибулевим соусом, потрібні такі продукти:

  • макарони - 340 г;
  • цибуля (солодка) - 2 шт.;
  • сир - 400 г;
  • багет - 1/4 шт.;
  • молоко - 550 мл;
  • масло - 6 ст. л.;
  • борошно - 40 г;
  • оливкова олія - 1 ст. л.;
  • чебрець (свіжий) - 2 ч. л.;
  • вустерський соус - 2 ч. л.;
  • херес (або біле сухе вино) - 1 ст. л.;
  • сіль - 1 ст. л.;
  • перець - 1 ч. л.

Як готувати мак енд чіз з цибулевим соусом

Відваріть макарони відповідно рекомендацій на упакуванні, додавши в воду 1-2 ч. л. солі. Для цієї страви краще обирати макарони невеликого розміру. Коли макарони будуть готові, з них необхідно злити воду.

Тим часом у великій сковороді на середньому вогні розігрійте 2 ст. л. масла та оливкову олію. Почистьте цибулю, наріжте її на тонкі кружальця, а потім смажте, постійно помішуючи, протягом 1 хвилини.

Після цього зменште вогонь та готуйте цибулю, періодично помішуючи, до золотистої скоринки, протягом приблизно 40 хвилин. Додайте чебрець, вустерський соус та херес, і готуйте, поки більша частина рідини не випарується, протягом 3 хвилин.

Всипте 0,5 ч. л. солі та 0,5 ч. л. перцю. Перемішайте, а потім перекладіть цибулю в окрему миску. На пательню покладіть вершкове масло, що залишилося.

Коли масло розтопиться, всипте борошно і обсмажте його на середньому вогні, часто помішуючи, протягом 2 хвилин. Влийте молоко і доведіть суміш до кипіння, постійно перемішуючи.

Всипте решту солі та перцю і готуйте соус протягом 5 хвилин, часто помішуючи. Натріть сир, всипте половину до соусу, перемішайте, та зніміть пательню з вогню.

Перемішайте соус з цибулею та макаронами, потім вилийте суміш у змащену маслом форму для запікання. Наріжте багет на невеликі скибочки і викладіть на макаронну суміш. Також замість багета можна використовувати панірувальні сухарі.

Посипте рештою сиру і випікайте мак енд чіз протягом 25 хвилин в розігрітій до 190 градусів духовці.

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