Мак енд чіз з цибулевим соусом: незвичний рецепт пасти без м'яса
Ці макарони з сиром, популярні в американській кухні, мають цікавий та насичений смак французького цибулевого супу. Це чудова страва для елегантної вечері або як гарнір до м'яса.
Про те, як готувати мак енд чіз з цибулею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Allrecipes.
Що потрібно для пасти з сиром і цибулевим соусом
Для того, щоб приготувати макарони з сирною скоринкою і цибулевим соусом, потрібні такі продукти:
- макарони - 340 г;
- цибуля (солодка) - 2 шт.;
- сир - 400 г;
- багет - 1/4 шт.;
- молоко - 550 мл;
- масло - 6 ст. л.;
- борошно - 40 г;
- оливкова олія - 1 ст. л.;
- чебрець (свіжий) - 2 ч. л.;
- вустерський соус - 2 ч. л.;
- херес (або біле сухе вино) - 1 ст. л.;
- сіль - 1 ст. л.;
- перець - 1 ч. л.
Як готувати мак енд чіз з цибулевим соусом
Відваріть макарони відповідно рекомендацій на упакуванні, додавши в воду 1-2 ч. л. солі. Для цієї страви краще обирати макарони невеликого розміру. Коли макарони будуть готові, з них необхідно злити воду.
Тим часом у великій сковороді на середньому вогні розігрійте 2 ст. л. масла та оливкову олію. Почистьте цибулю, наріжте її на тонкі кружальця, а потім смажте, постійно помішуючи, протягом 1 хвилини.
Після цього зменште вогонь та готуйте цибулю, періодично помішуючи, до золотистої скоринки, протягом приблизно 40 хвилин. Додайте чебрець, вустерський соус та херес, і готуйте, поки більша частина рідини не випарується, протягом 3 хвилин.
Всипте 0,5 ч. л. солі та 0,5 ч. л. перцю. Перемішайте, а потім перекладіть цибулю в окрему миску. На пательню покладіть вершкове масло, що залишилося.
Коли масло розтопиться, всипте борошно і обсмажте його на середньому вогні, часто помішуючи, протягом 2 хвилин. Влийте молоко і доведіть суміш до кипіння, постійно перемішуючи.
Всипте решту солі та перцю і готуйте соус протягом 5 хвилин, часто помішуючи. Натріть сир, всипте половину до соусу, перемішайте, та зніміть пательню з вогню.
Перемішайте соус з цибулею та макаронами, потім вилийте суміш у змащену маслом форму для запікання. Наріжте багет на невеликі скибочки і викладіть на макаронну суміш. Також замість багета можна використовувати панірувальні сухарі.
Посипте рештою сиру і випікайте мак енд чіз протягом 25 хвилин в розігрітій до 190 градусів духовці.
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