UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Печеный картофель конфи от Клопотенко: "одеялко для вкусовых рецепторов" (видео)

Фото: Рецепт печеного картофеля (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом печеного картофеля конфи. Рецепт очень простой и как признается шеф-повар, это однозначная любовь и комфорт.

Рецепт печеного картофеля Евгений Клопотенко разместил на странице в Instagram.

"Что по печеному картофелю? Как для меня, это однозначная любовь и вообще комфорт. Поэтому хочу это приготовить с вами. Единственное, я предлагаю изменить ваш привычный принцип и сделать картофель конфи. Это лишь означает, что мы запечем ее в большом количестве сливочного масла. Как видите, ничего специфического, но потом картофель будет очень нежным. Так, как будто одеялко для вкусовых рецепторов", - описал свой рецепт кулинар.

Кроме сливочного масла вам понадобится сушеный укроп, 1 кг картофеля, оливковое масло и чеснок.

Ингредиенты:

  • Картофель - 1 кг
  • Сливочное масло мягкое - 20 г + 60 г
  • оливковое масло - 75 мл
  • Сушеный укроп - 1 ст. ложка
  • чеснок - 3 зубчика

Способ приготовления:

Килограмм картофеля очистить и тонко нарезать. Важно: сделать кусочки картофеля приблизительно одинаковой толщины - это повлияет на то, насколько равномерно они приготовятся.

Выложите картофель в форму для запекания, натертую сливочным маслом. Смешайте картофель с 20 г сливочного масла, оливковым маслом, сушеным укропом, 3 зубчиками чеснока и сверху выложите еще 50-60 г сливочного масла.

Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. В конце фольгу можно снять, чтобы картофель стал золотистым.

В комментариях Клопотенко отметил, что вместо сушеного укропа можно использовать свежий.

"Готово. Знаю, что у вас может быть шок от количества масла, но просто поверьте мне", - добавил кулинар.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить картофель фри дома.

А также писали о том, как приготовить хрустящие жареные крылышки, которые станут дополнением к любому гарниру.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептЕвгений Клопотенко