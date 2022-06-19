Печеный картофель конфи от Клопотенко: "одеялко для вкусовых рецепторов" (видео)

"Что по печеному картофелю? Как для меня, это однозначная любовь и вообще комфорт. Поэтому хочу это приготовить с вами. Единственное, я предлагаю изменить ваш привычный принцип и сделать картофель конфи. Это лишь означает, что мы запечем ее в большом количестве сливочного масла. Как видите, ничего специфического, но потом картофель будет очень нежным. Так, как будто одеялко для вкусовых рецепторов", - описал свой рецепт кулинар.

Кроме сливочного масла вам понадобится сушеный укроп, 1 кг картофеля, оливковое масло и чеснок.

Ингредиенты:

Картофель - 1 кг

Сливочное масло мягкое - 20 г + 60 г

оливковое масло - 75 мл

Сушеный укроп - 1 ст. ложка

чеснок - 3 зубчика

Способ приготовления:

Килограмм картофеля очистить и тонко нарезать. Важно: сделать кусочки картофеля приблизительно одинаковой толщины - это повлияет на то, насколько равномерно они приготовятся.

Выложите картофель в форму для запекания, натертую сливочным маслом. Смешайте картофель с 20 г сливочного масла, оливковым маслом, сушеным укропом, 3 зубчиками чеснока и сверху выложите еще 50-60 г сливочного масла.

Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. В конце фольгу можно снять, чтобы картофель стал золотистым.

В комментариях Клопотенко отметил, что вместо сушеного укропа можно использовать свежий.

"Готово. Знаю, что у вас может быть шок от количества масла, но просто поверьте мне", - добавил кулинар.