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Печена картопля конфі від Клопотенка: "ковдрочка для смакових рецепторів" (відео)

Фото: Рецепт печеної картоплі (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився власним рецептом печеної картоплі конфі. Рецепт дуже простий і як зізнається шеф-кухар, це однозначна любов і комфорт.

Рецепт печеної картоплі Євген Клопотенко розмістив на сторінці в Instagram.

"Що по печеній картоплі? Як для мене, це однозначна любов і взагалі комфорт. Тому хочу це приготувати з вами. Єдине, я пропоную змінити ваш звичний принцип і зробити картоплю конфі. Це лише означає, що ми запечемо її у великій кількості вершкового масла. Як бачите, нічого специфічного, але потім картопля буде дуже ніжною. Так, як ніби ковдрочка для смакових рецепторів", - описав свій рецепт кулінар.

Крім вершкового масла вам знадобиться сушений кріп, 1 кг картоплі, оливкова олія і часник.

Інгредієнт:

  • Картопля - 1 кг
  • Вершкове масло м'яке - 20 г + 60 г
  • оливкова олія - 75 мл
  • Сушений кріп - 1 ст. ложка
  • часник - 3 зубчики

Спосіб приготування:

Кілограм картоплі очистити та тонко нарізати. Важливо: зробити шматочки картоплі приблизно однакової товщини - це вплине на те, наскільки рівномірно вони приготуються.

Викладіть картоплю в форму для запікання, натерту вершковим маслом. Змішайте картоплю з 20 г вершкового масла, оливковою олією, сушеним кропом, 3 зубчиками часнику і зверху викладіть ще 50-60 г вершкового масла.

Накрийте форму фольгою і запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів. В кінці фольгу можна зняти, щоб картопля стала золотистою.

У коментарях Клопотенко зазначив, що замість сушеного кропу можна використовувати свіжий.

"Готово. Знаю, що у вас може бути шок від кількості масла, але просто повірте мені", - додав кулінар.

До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати картоплю фрі будинку.

А також писали про те, як приготувати хрусткі смажені крильця, які стануть доповненням до будь-якого гарніру.

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рецептЕвгений Клопотенко