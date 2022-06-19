Печена картопля конфі від Клопотенка: "ковдрочка для смакових рецепторів" (відео)

"Що по печеній картоплі? Як для мене, це однозначна любов і взагалі комфорт. Тому хочу це приготувати з вами. Єдине, я пропоную змінити ваш звичний принцип і зробити картоплю конфі. Це лише означає, що ми запечемо її у великій кількості вершкового масла. Як бачите, нічого специфічного, але потім картопля буде дуже ніжною. Так, як ніби ковдрочка для смакових рецепторів", - описав свій рецепт кулінар.

Крім вершкового масла вам знадобиться сушений кріп, 1 кг картоплі, оливкова олія і часник.

Інгредієнт:

Картопля - 1 кг

Вершкове масло м'яке - 20 г + 60 г

оливкова олія - 75 мл

Сушений кріп - 1 ст. ложка

часник - 3 зубчики

Спосіб приготування:

Кілограм картоплі очистити та тонко нарізати. Важливо: зробити шматочки картоплі приблизно однакової товщини - це вплине на те, наскільки рівномірно вони приготуються.

Викладіть картоплю в форму для запікання, натерту вершковим маслом. Змішайте картоплю з 20 г вершкового масла, оливковою олією, сушеним кропом, 3 зубчиками часнику і зверху викладіть ще 50-60 г вершкового масла.

Накрийте форму фольгою і запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів. В кінці фольгу можна зняти, щоб картопля стала золотистою.

У коментарях Клопотенко зазначив, що замість сушеного кропу можна використовувати свіжий.

"Готово. Знаю, що у вас може бути шок від кількості масла, але просто повірте мені", - додав кулінар.