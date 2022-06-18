Готовим картошку-фри дома: простой и вкусный рецепт
Картошка фри - блюдо, которое любят многие. Приготовить его дома - не составит вам большого труда.
В материале Styler читайте самый простой и вкусный рецепт приготовления.
Для приготовления возьмите
- 1 кг картофеля для жарки
- растительное масло для фритюра
- морская соль среднего помола
- хороший кетчуп для подачи
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала почистите картофель от кожуры. Срежьте округлые части со всех сторон так, чтобы у вас получился прямоугольный брусок. Нарежьте его вдоль пластинами толщиной 1 см, каждую пластину – на брусочки толщиной 1 см.
Промойте нарезанный картофель в холодной воде и положите в кастрюлю с подсоленной кипящей водой (воды должно быть много, чтобы картофель в ней лежал свободно). Доведите воду до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до минимального и варите картофель 2 мин. Потом дайте ему обсохнуть 20 минут, это нужно для избавления от ненужного крахмала.
Очень важно убрать остывшую картошку в холодильник. Примерно 20-30 минут. Это нужно, чтобы на картофеле во время жарки сразу же образовалась хрустящая корочка.
Возьмите глубокую широкую кастрюлю (или сковороду, или вок) с толстым дном для фритюра. Налейте туда масло – слоем 8–10 см. Чем больше масла, тем большие порции картофеля можно закладывать.
Поставьте кастрюлю на средне-сильный огонь и разогрейте масло до 190 градусов.
Выкладывайте подмороженный картофель в масло маленькими порциями и обжаривайте до красивой золотистой корочки со всех сторон. Это займет примерно 6 мин. Чтобы сохранить уже готовый картофель теплым, выкладывайте его сначала на 1 мин. на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир, а потом на блюдо или противень.
Подавайте с хорошим кетчупом. Приятного аппетита!
Рецепт картошки фри дома (фото: kulinar.com)
Кстати, добавьте в вареный картофель всего один ингредиент и он станет вкуснее.
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