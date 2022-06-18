Готовим картошку-фри дома: простой и вкусный рецепт

Для приготовления возьмите

1 кг картофеля для жарки

растительное масло для фритюра

морская соль среднего помола

хороший кетчуп для подачи

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала почистите картофель от кожуры. Срежьте округлые части со всех сторон так, чтобы у вас получился прямо­угольный брусок. Нарежьте его вдоль пластинами толщиной 1 см, каждую пластину – на брусочки толщиной 1 см.

Промойте нарезанный картофель в холодной воде и положите в каст­рюлю с подсоленной кипящей водой (воды должно быть много, чтобы картофель в ней лежал свободно). Доведите воду до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до минимального и варите картофель 2 мин. Потом дайте ему обсохнуть 20 минут, это нужно для избавления от ненужного крахмала.

Очень важно убрать остывшую картошку в холодильник. Примерно 20-30 минут. Это нужно, чтобы на картофеле во время жарки сразу же образовалась хрустящая корочка.

Возьмите глубокую широкую кастрюлю (или сковороду, или вок) с толстым дном для фритюра. Налейте туда масло – слоем 8–10 см. Чем больше масла, тем большие порции картофеля можно закладывать.

Поставьте кастрюлю на средне-сильный огонь и разогрейте масло до 190 градусов.

Выкладывайте подмороженный картофель в масло маленькими порциями и обжаривайте до красивой золотистой корочки со всех сторон. Это займет примерно 6 мин. Чтобы сохранить уже готовый картофель теплым, выкладывайте его сначала на 1 мин. на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир, а потом на блюдо или противень.

Подавайте с хорошим кетчупом. Приятного аппетита!

Рецепт картошки фри дома (фото: kulinar.com)