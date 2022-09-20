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Печінковий торт з "секретом": тепер ви готуватимете тільки так

Скріншот відео: Печінковий торт
Автор: Світлана Мащенко

Печінковий торт - неймовірно смачна закуска, як до свята, так і для буднів. Пропонуємо вам рецепт з "секретом".

Як це зробити, розповідають в YouTube-каналі Iryna Savka.

Складники:

  • Сира печінка (телятини) - 500 г
  • Цибуля - 5 шт. (велика кількість цибулі і буде нашим "секретом")
  • Яйця - 5 шт.
  • Борошно - 1 склянка
  • Молоко - 1 склянка
  • Майонез та часник для начинки

*Склянка на 230-250 мл

Покрокове приготування

Перемеліть на м'ясорубку (або блендером) печінку та цибулю.

Додайте до маси яйця, перемішайте вінчиком чи міксером.

Влийте склянку молока і знову перемішайте. Додайте сіль та перець.

В кінці додайте борошно в кілька етапів, гарно вимішуючи.

Розігрійте сковороду з олією на плиті і обсмажуйте печінкові млинці, як звичайні.

Перемастіть млинці майонезом з вичавленим часником. Для декорування можна потерти зверху натертим яйцем.

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