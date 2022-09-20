RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Печеночный торт с "секретом": теперь вы будете готовить только так

Скриншот видео: Печеночный торт
Автор: Светлана Мащенко

Печеночный торт - невероятно вкусная закуска, как к празднику, так и для будней. Предлагаем вам рецепт с "секретом".

Как это сделать, рассказывают в YouTube канале Iryna Savka.

Составляющие:

  • Сырая печень (телятины) – 500 г
  • Лук – 5 шт. (большое количество лука и будет нашим "секретом")
  • Яйца – 5 шт.
  • Мука – 1 стакан
  • Молоко – 1 стакан
  • Майонез и чеснок для начинки

*Стакан на 230-250 мл

Пошаговое приготовление

Перемелите на мясорубку (или блендером) печень и лук.

Добавьте в массу яйца, перемешайте венчиком или миксером.

Влейте стакан молока и снова перемешайте. Добавьте соль и перец.

В конце добавьте муку в несколько этапов, хорошо вымешивая.

Разогрейте сковороду с маслом на плите и обжаривайте печеночные блинчики, как обычные.

Перемажьте блины майонезом с выжатым чесноком. Для украшения можно потереть сверху натертым яйцом.

Раньше мы писали, как приготовить вкусные жареные дрожжевые пирожки на картофельном отваре.

Также сообщалось, как приготовить скорую пиццу Наполеон из лаваша.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт