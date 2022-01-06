Печеночный торт для рождественского стола: готовим любимое блюдо без майонеза

Ингредиенты:

Куриная печень – 400 г

Сливки или молоко – 100 г

Мука – 50 г

Яйца – 2 шт.

Для начинки:

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Сметана – 300 г

Укроп - пучок

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриную печень промыть и почистить. Смешать печень со сливками, яйцами, мукой и специями. Все ингредиенты перебить погружным блендером до однородной массы.

Жарить как блины – на сухой сковороде, по 2-3 минуты. Дать остыть всем коржам.

Пока коржи остывают, готовим начинку.

Овощи моем и очищаем от кожуры. Морковь натереть, а лук мелко порезать. Обжарить овощи на сковороде до золотистого цвета. Дать овощам остыть.

Добавить сметану, выдавить пару зубчиков чеснока и мелко нарезанный укроп. Хорошо вымешать.

Смазывать каждый корж полученной пастой и формировать торт. Для пикантности можно посыпать начинку тертым сыром. А верх торта украсить тертым отварным яйцом и зеленью.

Отправить готовый торт в холодильник на 1 час, чтобы все коржи пропитались.