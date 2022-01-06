Печеночный торт для рождественского стола: готовим любимое блюдо без майонеза

Печеночный торт – одно из любимых праздничных блюд украинцев. Это отличная сытная закуска, которую готовить легко и просто.
Как сделать печеночный торт без майонеза, рассказала фудблогер Катерина на своей странице в Instagram.
Для начинки:
Куриную печень промыть и почистить. Смешать печень со сливками, яйцами, мукой и специями. Все ингредиенты перебить погружным блендером до однородной массы.
Жарить как блины – на сухой сковороде, по 2-3 минуты. Дать остыть всем коржам.
Пока коржи остывают, готовим начинку.
Овощи моем и очищаем от кожуры. Морковь натереть, а лук мелко порезать. Обжарить овощи на сковороде до золотистого цвета. Дать овощам остыть.
Добавить сметану, выдавить пару зубчиков чеснока и мелко нарезанный укроп. Хорошо вымешать.
Смазывать каждый корж полученной пастой и формировать торт. Для пикантности можно посыпать начинку тертым сыром. А верх торта украсить тертым отварным яйцом и зеленью.
Отправить готовый торт в холодильник на 1 час, чтобы все коржи пропитались.
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