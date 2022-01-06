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Печінковий торт для різдвяного столу: готуємо улюблену страву без майонезу

Автор: Анна Шиканова

Печінковий торт - одна з улюблених святкових страв українців. Це відмінна ситна закуска, яку готувати легко і просто.

Як зробити печінковий торт без майонезу, розповіла фудблогер Катерина на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнт:

  • Куряча печінка - 400 г
  • Вершки або молоко - 100 г
  • Борошно - 50 г
  • Яйця - 2 шт.

Для начинки:

  • Морква - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Сметана - 300 г
  • Кріп - пучок
  • Сіль, перець - на смак

Спосіб приготування:

Курячу печінку промити та почистити. Змішати печінку з вершками, яйцями, борошном і спеціями. Всі інгредієнти перебити занурювальним блендером до однорідної маси.

Смажити як млинці - на сухій сковороді, по 2-3 хвилини. Дати охолонути всім коржам.

Поки коржі остигають, готуємо начинку.

Овочі миємо й очищаємо від шкірки. Моркву натерти, а цибулю дрібно порізати. Обсмажити овочі на сковороді до золотистого кольору. Дати овочам охолонути.

Додати сметану, видавити пару зубчиків часнику і дрібно нарізаний кріп. Добре вимішати.

Змащувати кожен корж отриманою пастою і формувати торт. Для пікантності можна посипати начинку тертим сиром. А верх торта прикрасити тертим відвареним яйцем і зеленню.

Відправити готовий торт в холодильник на 1 годину, щоб все коржі просочилися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати королівську свинину з чорносливом в духовці для різдвяної вечері.

А також розповідали про те, як приготувати незвичайну солодку кутю - з халвою і шоколадом.

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