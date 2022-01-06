Печінковий торт для різдвяного столу: готуємо улюблену страву без майонезу

Печінковий торт - одна з улюблених святкових страв українців. Це відмінна ситна закуска, яку готувати легко і просто.

Як зробити печінковий торт без майонезу, розповіла фудблогер Катерина на своїй сторінці в Instagram.

Відправити готовий торт в холодильник на 1 годину, щоб все коржі просочилися.

Змащувати кожен корж отриманою пастою і формувати торт. Для пікантності можна посипати начинку тертим сиром. А верх торта прикрасити тертим відвареним яйцем і зеленню.

Додати сметану, видавити пару зубчиків часнику і дрібно нарізаний кріп. Добре вимішати.

Овочі миємо й очищаємо від шкірки. Моркву натерти, а цибулю дрібно порізати. Обсмажити овочі на сковороді до золотистого кольору. Дати овочам охолонути.

Смажити як млинці - на сухій сковороді, по 2-3 хвилини. Дати охолонути всім коржам.

Курячу печінку промити та почистити. Змішати печінку з вершками, яйцями, борошном і спеціями. Всі інгредієнти перебити занурювальним блендером до однорідної маси.

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