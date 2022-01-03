ru ua
Вт, 04 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Необычный рецепт сладкой кутьи: с шоколадом и халвой

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 21:51
Необычный рецепт сладкой кутьи: с шоколадом и халвой Фото: Как приготовить кутю по необычному рецепту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рождество уже на пороге и одним из традиционных блюд на столах украинцев станет кутья. В разных регионах ее готовят по своим рецептам и добавляют сладости. На Прикарпатье в рождественскую кутью добавляют шоколад и халву.

Как приготовить рождественскую кутью по-буковински с халвой и шоколадом, рассказали на портале Cookorama.

Ингредиенты на 8 порций кутьи:

  • Пшеница – ½ стакана
  • Грецкие орехи – ½ стакана
  • Изюм – ½ стакана
  • Мак – 100 г
  • Мед – 3 ст. ложки
  • Узвар – 3-4 ст. ложки
  • Халва – 50 г
  • Черный шоколад – 50 г
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

Рецепт кутьи с халвой и шоколадом стал очень популярен на Прикарпатье в последние годы. Считается, что тот, кому попадется самый большой кусочек шоколада – будет очень счастлив в новом году.

Пшеницу для кутьи можно замочить на ночь. Потом зерна нужно отварить до готовности.

Мак растираем до образования макового молочка.

Орехи режем кусочками и обжариваем немного на сковороде, буквально 3-4 минуты.

Изюм нужно перебрать и хорошо промыть. Потом запарить и просушить.

Готовые зерна пшеницы сначала нужно остудить, а потом добавить туда остальные ингредиенты: мак, орехи, изюм и мед. Узваром регулируем густоту кутьи и добавляем по необходимости.

Халву и черный шоколад режем небольшими кусочками и аккуратно вмешиваем в кутью.

Необычный рецепт сладкой кутьи: с шоколадом и халвойФото: Рецепт необычной кутьи с халвой и шоколадом (cookorama.net)

Напомним, ранее мы писали о том, что символизирует каждое блюдо для украинского Святвечера.

А также рассказывали о том, как приготовить кутью-дзобанку по старинному рецепту берегини украинской кухни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Святвечер Рождество
LITE
"Как вы раньше были друг без друга?" Осадчая и Горбунов восхитили зимней сказкой в Карпатах
"Как вы раньше были друг без друга?" Осадчая и Горбунов восхитили зимней сказкой в Карпатах