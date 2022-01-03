Необычный рецепт сладкой кутьи: с шоколадом и халвой
Рождество уже на пороге и одним из традиционных блюд на столах украинцев станет кутья. В разных регионах ее готовят по своим рецептам и добавляют сладости. На Прикарпатье в рождественскую кутью добавляют шоколад и халву.
Как приготовить рождественскую кутью по-буковински с халвой и шоколадом, рассказали на портале Cookorama.
Ингредиенты на 8 порций кутьи:
- Пшеница – ½ стакана
- Грецкие орехи – ½ стакана
- Изюм – ½ стакана
- Мак – 100 г
- Мед – 3 ст. ложки
- Узвар – 3-4 ст. ложки
- Халва – 50 г
- Черный шоколад – 50 г
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
Рецепт кутьи с халвой и шоколадом стал очень популярен на Прикарпатье в последние годы. Считается, что тот, кому попадется самый большой кусочек шоколада – будет очень счастлив в новом году.
Пшеницу для кутьи можно замочить на ночь. Потом зерна нужно отварить до готовности.
Мак растираем до образования макового молочка.
Орехи режем кусочками и обжариваем немного на сковороде, буквально 3-4 минуты.
Изюм нужно перебрать и хорошо промыть. Потом запарить и просушить.
Готовые зерна пшеницы сначала нужно остудить, а потом добавить туда остальные ингредиенты: мак, орехи, изюм и мед. Узваром регулируем густоту кутьи и добавляем по необходимости.
Халву и черный шоколад режем небольшими кусочками и аккуратно вмешиваем в кутью.
Фото: Рецепт необычной кутьи с халвой и шоколадом (cookorama.net)
Напомним, ранее мы писали о том, что символизирует каждое блюдо для украинского Святвечера.
А также рассказывали о том, как приготовить кутью-дзобанку по старинному рецепту берегини украинской кухни.