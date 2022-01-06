Королевская свинина с черносливом в духовке для Рождественского ужина: простой рецепт
Рождественский ужин не будет полноценным без мяса. Если вы придерживались поста, он закончился, и теперь себя можно баловать разными блюдами из свинины.
Об одном из них - королевской свинине с черносливом в духовке - рассказала фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты для блюда:
- Свинина - 1,8 кг (ошеек)
- Соль - 2 ч. л. (по вкусу)
- Черный перец - по вкусу
- Красный острый перец - 0,5 ч. л. (по вкусу)
- Приправа "Средиземноморские травы" - 1 ч. л.
- Мед - 2 ст. л.
- Коньяк - 3 ст. л.
- Чеснок - 10 зубчиков
- Чернослив - 200 г (лучше - копченый)
- Грецкий орех - 10 четвертинок
Скриншот видео: Так будет выглядеть наша готовая свинина
Смешать соль, черный, острый перцы, приправу. В 10 штук чернослива положить четвертинки ореха. Чеснок и чернослив обвалять в приправах, сделать надрезы в мясо и нафаршировать его черносливов и чесноком.
В оставшуюся смесь приправ и соли добавить горчицу, мед, коньяк. Смазать мясо маринадом. Выложить рядом оставшийся чернослив.
Упаковать мясо очень хорошо в несколько слоев фольги, чтобы маринад не вытекал. Оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на 12-24 часа в холодильнике.
Запекать мясо в духовке при температуре 180 градусов в течение 2 часов. Если проткнуть мясо ножом, то должен течь полностью прозрачный сок.
Раскрыть мясо, смазать верх мясо соком, который выделился. Температуру в духовке увеличить до 250 градусов и зарумянить мясо в течение 5-10 минут.
Смотрите ниже рецепт на видео:
Ранее мы писали, как приготовить 12 традиционных блюд к украинскому Святвечеру.
Также рассекречен способ, как сделать омлет пышным, не добавляя в него соду.