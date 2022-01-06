Королевская свинина с черносливом в духовке для Рождественского ужина: простой рецепт

Рождественский ужин не будет полноценным без мяса. Если вы придерживались поста, он закончился, и теперь себя можно баловать разными блюдами из свинины.

Об одном из них - королевской свинине с черносливом в духовке - рассказала фуд-блогер Alina FooDee .

Ингредиенты для блюда:

Свинина - 1,8 кг (ошеек)

Соль - 2 ч. л. (по вкусу)

Черный перец - по вкусу

Красный острый перец - 0,5 ч. л. (по вкусу)

Приправа "Средиземноморские травы" - 1 ч. л.

Мед - 2 ст. л.

Коньяк - 3 ст. л.

Чеснок - 10 зубчиков

Чернослив - 200 г (лучше - копченый)

Грецкий орех - 10 четвертинок

Скриншот видео: Так будет выглядеть наша готовая свинина

Смешать соль, черный, острый перцы, приправу. В 10 штук чернослива положить четвертинки ореха. Чеснок и чернослив обвалять в приправах, сделать надрезы в мясо и нафаршировать его черносливов и чесноком.

В оставшуюся смесь приправ и соли добавить горчицу, мед, коньяк. Смазать мясо маринадом. Выложить рядом оставшийся чернослив.

Упаковать мясо очень хорошо в несколько слоев фольги, чтобы маринад не вытекал. Оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на 12-24 часа в холодильнике.

Запекать мясо в духовке при температуре 180 градусов в течение 2 часов. Если проткнуть мясо ножом, то должен течь полностью прозрачный сок.

Раскрыть мясо, смазать верх мясо соком, который выделился. Температуру в духовке увеличить до 250 градусов и зарумянить мясо в течение 5-10 минут.

Смотрите ниже рецепт на видео: