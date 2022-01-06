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Королевская свинина с черносливом в духовке для Рождественского ужина: простой рецепт

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 11:15
Королевская свинина с черносливом в духовке для Рождественского ужина: простой рецепт Скриншот видео: Мясо с черносливом в духовке (Alina FooDee)
Автор: Светлана Мащенко

Рождественский ужин не будет полноценным без мяса. Если вы придерживались поста, он закончился, и теперь себя можно баловать разными блюдами из свинины.

Об одном из них - королевской свинине с черносливом в духовке - рассказала фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для блюда:

  • Свинина - 1,8 кг (ошеек)
  • Соль - 2 ч. л. (по вкусу)
  • Черный перец - по вкусу
  • Красный острый перец - 0,5 ч. л. (по вкусу)
  • Приправа "Средиземноморские травы" - 1 ч. л.
  • Мед - 2 ст. л.
  • Коньяк - 3 ст. л.
  • Чеснок - 10 зубчиков
  • Чернослив - 200 г (лучше - копченый)
  • Грецкий орех - 10 четвертинок

Королевская свинина с черносливом в духовке для Рождественского ужина: простой рецепт

Королевская свинина с черносливом в духовке для Рождественского ужина: простой рецепт

Скриншот видео: Так будет выглядеть наша готовая свинина

Смешать соль, черный, острый перцы, приправу. В 10 штук чернослива положить четвертинки ореха. Чеснок и чернослив обвалять в приправах, сделать надрезы в мясо и нафаршировать его черносливов и чесноком.

В оставшуюся смесь приправ и соли добавить горчицу, мед, коньяк. Смазать мясо маринадом. Выложить рядом оставшийся чернослив.

Упаковать мясо очень хорошо в несколько слоев фольги, чтобы маринад не вытекал. Оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на 12-24 часа в холодильнике.

Запекать мясо в духовке при температуре 180 градусов в течение 2 часов. Если проткнуть мясо ножом, то должен течь полностью прозрачный сок.

Раскрыть мясо, смазать верх мясо соком, который выделился. Температуру в духовке увеличить до 250 градусов и зарумянить мясо в течение 5-10 минут.

Смотрите ниже рецепт на видео:

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