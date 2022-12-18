Печемо медові "Миколайчики" до свята: простий рецепт ласощів з дитинства
Медові "Миколайчики" – традиційні ласощі, якими варто побалувати дітлахів і дорослих в День святого Миколая 19 грудня. Це просте печиво з доступних інгредієнтів, спекти яке під силу кожному
Рецептом поділилася кулінарка на каналі YouTube "Рецепти від Юльєтти".
Складники (на 30-50 штук, в залежності від розміру)
Для медового тіста:
- 50 г вершкового масла
- 125 г цукру
- 1 столова ложка меду
- 1 яйце
- 1 чайна ложка соди без верху
- ¼ чайної ложки солі
- 2 столові ложки сметани
- 2,5-3 склянки борошна
Для глазурі:
- 100 г цукрової пудри
- 1,5-2 столові ложки лимонного соку.
Покрокове приготування
Покладіть в каструлю вершкове масло, мед і цукор. Нагрівайте на невеликому вогні, помішуючи постійно. Коли маса стане однорідною, збийте вінчиком яйце з содою.
Вливайте яєчну масу до каструлі, весь час швидко ретельно помішуючи.
Зніміть масу з вогню і поступово додавайте борошно. Додайте сметану і дрібку солі Замісіть м'яке нелипке тісто.
Розкатайте і виріжте формочками печиво.
Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів 10-12 хвилин.
Зробіть глазур, змішавши цукрову пудру з лимонним соком. Прикрасьте тепле печиво за допомогою кондитерського мішка. Дайте глазурі охолонути.
Наші "миколайчики" готові!
Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у січні 2023 року.
Крім того дізнайтеся, як спекти традиційну українську Калиту – особливий ритуальний коржик з отвором посередині.