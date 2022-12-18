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Печемо медові "Миколайчики" до свята: простий рецепт ласощів з дитинства

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Неділя 18 грудня 2022 17:30
Печемо медові "Миколайчики" до свята: простий рецепт ласощів з дитинства Як спекти "Миколайчики" (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Медові "Миколайчики" – традиційні ласощі, якими варто побалувати дітлахів і дорослих в День святого Миколая 19 грудня. Це просте печиво з доступних інгредієнтів, спекти яке під силу кожному

Рецептом поділилася кулінарка на каналі YouTube "Рецепти від Юльєтти".

Складники (на 30-50 штук, в залежності від розміру)

Для медового тіста:

  • 50 г вершкового масла
  • 125 г цукру
  • 1 столова ложка меду
  • 1 яйце
  • 1 чайна ложка соди без верху
  • ¼ чайної ложки солі
  • 2 столові ложки сметани
  • 2,5-3 склянки борошна

Для глазурі:

  • 100 г цукрової пудри
  • 1,5-2 столові ложки лимонного соку.

Покрокове приготування

Покладіть в каструлю вершкове масло, мед і цукор. Нагрівайте на невеликому вогні, помішуючи постійно. Коли маса стане однорідною, збийте вінчиком яйце з содою.

Вливайте яєчну масу до каструлі, весь час швидко ретельно помішуючи.

Зніміть масу з вогню і поступово додавайте борошно. Додайте сметану і дрібку солі Замісіть м'яке нелипке тісто.

Розкатайте і виріжте формочками печиво.

Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів 10-12 хвилин.

Зробіть глазур, змішавши цукрову пудру з лимонним соком. Прикрасьте тепле печиво за допомогою кондитерського мішка. Дайте глазурі охолонути.

Наші "миколайчики" готові!

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