Печемо медові "Миколайчики" до свята: простий рецепт ласощів з дитинства

Медові "Миколайчики" – традиційні ласощі, якими варто побалувати дітлахів і дорослих в День святого Миколая 19 грудня. Це просте печиво з доступних інгредієнтів, спекти яке під силу кожному

Рецептом поділилася кулінарка на каналі YouTube "Рецепти від Юльєтти".