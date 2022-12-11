Клопотенко поділився рецептом Калити, яку українці завжди готували на Андрія
Традиційна українська Калита - це обрядовий коржик з отвором посередині, який українці завжди готували до одного з улюблених зимових свят - Андрія Первозванного.
Своїм рецептом поділився кулінар Євген Клопотенко.
Що символізує Калита
Цей коржик має бути у формі круга з отвором посередині. В нього продівали червону стрічку і підвішували Калиту до стелі під час вечорниць в ніч на 13 грудня.
Молоді хлопці мали по черзі спробувати відкусити шматок такого коржика, без допомоги рук.
Важливо це зробити не засміявшись, та ще й верхи на кочерзі. Тим, кому це вдається - доля обіцяє щасливе одруження, а хто був не дуже вправним - йшов "від калити" з вимазаним сажею обличчям.
Звісно ж, незаміжні молоді дівчата спостерігали за цим дійством, приглядаючи собі майбутнього чоловіка.
Рецепт непісної Калити
Складники (на 1 великий корж)
Для оформлення:
Такою буде наша Калита (фото: klopotenko.com)
Покрокове приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть 3 ст. л. родзинок, промийте і висушіть за допомогою паперового рушника.
Візьміть сотейник і влийте в нього 200 мл молока та прогрійте до появи пари над поверхнею - приблизно до 70 градусів.
Додайте в молоко 0,5 ч. л. солі, 50 г вершкового масла, 3 ст. л. соняшникової олії, 3 ст. л. цукру та 3 ст. л. меду. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти розтанули та об'єдналися.
Розбийте у суміш яйце та знову перемішайте віничком. Влийте 1 ст. л. оцту 9% та додайте 3 ст. л. волоських горіхів, а також 3 ст. л. родзинок та 3 ст. л. маку. Перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів у масі.
Візьміть миску та з'єднайте в ній 350 г борошна та 1 ч. л. соди, а потім просійте в масу з молока, родзинок, маку та інших інгредієнтів. Замісіть липке тісто.
Деко для випічки застеліть пергаментним папером і змастіть вершковим маслом. Сформуйте з тіста диск з отвором посередині і викладіть на деко. Після цього корж посипте маком та прикрасьте горіхами.
Випікайте калиту в духовці протягом 25 хвилин за температури 180 градусів. Але час приготування залежатиме від розміру коржа.
Як тільки калита приготується, дістаньте з духовки та, не знімаючи з деко, змастіть медом за допомогою силіконового пензлика.
Раніше ми писали, що суворо заборонено робити на Андрія Первозванного.
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