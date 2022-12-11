Клопотенко поділився рецептом Калити, яку українці завжди готували на Андрія

Традиційна українська Калита - це обрядовий коржик з отвором посередині, який українці завжди готували до одного з улюблених зимових свят - Андрія Первозванного.

Що символізує Калита

Цей коржик має бути у формі круга з отвором посередині. В нього продівали червону стрічку і підвішували Калиту до стелі під час вечорниць в ніч на 13 грудня.

Молоді хлопці мали по черзі спробувати відкусити шматок такого коржика, без допомоги рук.

Важливо це зробити не засміявшись, та ще й верхи на кочерзі. Тим, кому це вдається - доля обіцяє щасливе одруження, а хто був не дуже вправним - йшов "від калити" з вимазаним сажею обличчям.

Звісно ж, незаміжні молоді дівчата спостерігали за цим дійством, приглядаючи собі майбутнього чоловіка.

Рецепт непісної Калити

Складники (на 1 великий корж)

350 г борошна

200 мл молока

1 яйце

50 г вершкового масла

3 ст. л. соняшникової олії

3 ст. л. цукру

3 ст. л. меду

5 ст. л. маку

3 ст. л. волоських горіхів

3 ст. л. родзинок

1 ч. л. соди

1 ст. л. оцту 9%

0,5 ч. л. солі

Для оформлення:

3 ст. л. маку

100 г волоських горіхів

6 ст. л. меду

Такою буде наша Калита (фото: klopotenko.com)

Покрокове приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть 3 ст. л. родзинок, промийте і висушіть за допомогою паперового рушника.

Візьміть сотейник і влийте в нього 200 мл молока та прогрійте до появи пари над поверхнею - приблизно до 70 градусів.

Додайте в молоко 0,5 ч. л. солі, 50 г вершкового масла, 3 ст. л. соняшникової олії, 3 ст. л. цукру та 3 ст. л. меду. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти розтанули та об'єдналися.

Розбийте у суміш яйце та знову перемішайте віничком. Влийте 1 ст. л. оцту 9% та додайте 3 ст. л. волоських горіхів, а також 3 ст. л. родзинок та 3 ст. л. маку. Перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів у масі.

Візьміть миску та з'єднайте в ній 350 г борошна та 1 ч. л. соди, а потім просійте в масу з молока, родзинок, маку та інших інгредієнтів. Замісіть липке тісто.

Деко для випічки застеліть пергаментним папером і змастіть вершковим маслом. Сформуйте з тіста диск з отвором посередині і викладіть на деко. Після цього корж посипте маком та прикрасьте горіхами.

Випікайте калиту в духовці протягом 25 хвилин за температури 180 градусів. Але час приготування залежатиме від розміру коржа.

Як тільки калита приготується, дістаньте з духовки та, не знімаючи з деко, змастіть медом за допомогою силіконового пензлика.