Печем медовые "Николайчики" к празднику: простой рецепт лакомства с детства
Медовые "Николайчики" – традиционное лакомство, которым стоит побаловать детей и взрослых в День святого Николая 19 декабря. Это простое печенье из доступных ингредиентов, испечь которое по силам каждому.
Рецептом поделилась кулинар на канале YouTube "Рецепты от Юльетты".
Составляющие (на 30-50 штук, в зависимости от размера)
Для медового теста:
- 50 г сливочного масла
- 125 г сахара
- 1 столовая ложка меда
- 1 яйцо
- 1 чайная ложка соды без верха
- ¼ чайной ложки соли
- 2 столовые ложки сметаны
- 2,5-3 стакана муки
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры
- 1,5-2 столовых ложки лимонного сока.
Пошаговое приготовление
Положите в кастрюлю сливочное масло, мед и сахар. Нагревайте на небольшом огне, помешивая постоянно. Когда масса станет однородной, взбейте венчиком яйцо с содой.
Вливайте яичную массу в кастрюлю, все время быстро тщательно помешивая.
Снимите массу с огня и постепенно добавляйте муку. Добавьте сметану и щепотку соли. Замесите мягкое нелипкое тесто.
Раскатайте и вырежьте формочками печенье.
Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов 10-12 минут.
Сделайте глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком. Украсьте теплое печенье с помощью кондитерского мешка. Дайте глазури остыть.
Наши "Николайчики" готовы!
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