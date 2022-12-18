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Печем медовые "Николайчики" к празднику: простой рецепт лакомства с детства

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Воскресенье 18 декабря 2022 17:30
Печем медовые "Николайчики" к празднику: простой рецепт лакомства с детства Как испечь "Николайчики" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Медовые "Николайчики" – традиционное лакомство, которым стоит побаловать детей и взрослых в День святого Николая 19 декабря. Это простое печенье из доступных ингредиентов, испечь которое по силам каждому.

Рецептом поделилась кулинар на канале YouTube "Рецепты от Юльетты".

Составляющие (на 30-50 штук, в зависимости от размера)

Для медового теста:

  • 50 г сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 яйцо
  • 1 чайная ложка соды без верха
  • ¼ чайной ложки соли
  • 2 столовые ложки сметаны
  • 2,5-3 стакана муки

Для глазури:

  • 100 г сахарной пудры
  • 1,5-2 столовых ложки лимонного сока.

Пошаговое приготовление

Положите в кастрюлю сливочное масло, мед и сахар. Нагревайте на небольшом огне, помешивая постоянно. Когда масса станет однородной, взбейте венчиком яйцо с содой.

Вливайте яичную массу в кастрюлю, все время быстро тщательно помешивая.

Снимите массу с огня и постепенно добавляйте муку. Добавьте сметану и щепотку соли. Замесите мягкое нелипкое тесто.

Раскатайте и вырежьте формочками печенье.

Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов 10-12 минут.

Сделайте глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком. Украсьте теплое печенье с помощью кондитерского мешка. Дайте глазури остыть.

Наши "Николайчики" готовы!

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