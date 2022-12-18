Печем медовые "Николайчики" к празднику: простой рецепт лакомства с детства

Медовые "Николайчики" – традиционное лакомство, которым стоит побаловать детей и взрослых в День святого Николая 19 декабря. Это простое печенье из доступных ингредиентов, испечь которое по силам каждому.

Рецептом поделилась кулинар на канале YouTube "Рецепты от Юльетты".