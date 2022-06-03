Печем пиццу на тонком тесте, лучше чем в пиццерии: домашний рецепт

Настоящая итальянская пицца должна быть на тоненьком пузырчатом тесте, а начинки - минимум. Иначе это уже не пицца, а какой-то громоздкий пирог из всего, что завалялось в холодильнике.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блогер Лилия Цвит.
Наливаем в миску едва теплую воду, добавляем сахар, соль и дрожжи. Перемешиваем, чтобы растворить дрожжи. Добавляем немного масла.
Насыпаем просеянную муку и замешиваем тесто ложкой или деревянной лопаткой. Когда ингредиенты объединятся, оставляем тесто стоять 10 минут.
От этого клейковина набухнет и будет легче его вымешивать. Тесто должно быть липким и жидким. Вымешиваем лопаткой в течение 10 минут.
Выкладываем на смазанную растительным маслом рабочую поверхность и растягиваем его в большой прямоугольник. Складываем конвертиком, закругляем тесто, переворачиваем, накрываем миской и оставляем на полтора часа.
Когда тесто подойдет, разделяем его на две части. Далее работаем с ним смазанными маслом руками, потому что тесто жидкое и липнет.
Перекладываем один кусок теста на пергамент и растягиваем (раскатывать нельзя) до формы круга руками. Перекладываем корж, смазываем его соусом, выкладываем начинку. Например, тонкие кусочки колбасы и оливки, посыпаем тертым сыром.
Выпекать надо при температуре 220 градусов духовке 10-15 минут. Желательно, режим "низ - конвекция", но ориентируйтесь на свою духовку.
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