Печем пиццу на тонком тесте, лучше чем в пиццерии: домашний рецепт

Ингредиенты (на 2 шт. диаметром 26 см):

вода - 250 мл

Дрожжи сухие - 1 ч. л. (3 г) или 9 г прессованных

соль - 1 ч. л.

сахар - 1 ч. л.

масло растительное - 1 ст. л.

мука - 350 г

для начинки - кетчуп (соус), салями, оливки, сыр

Пошаговое приготовление

Наливаем в миску едва теплую воду, добавляем сахар, соль и дрожжи. Перемешиваем, чтобы растворить дрожжи. Добавляем немного масла.

Насыпаем просеянную муку и замешиваем тесто ложкой или деревянной лопаткой. Когда ингредиенты объединятся, оставляем тесто стоять 10 минут.

От этого клейковина набухнет и будет легче его вымешивать. Тесто должно быть липким и жидким. Вымешиваем лопаткой в течение 10 минут.

Выкладываем на смазанную растительным маслом рабочую поверхность и растягиваем его в большой прямоугольник. Складываем конвертиком, закругляем тесто, переворачиваем, накрываем миской и оставляем на полтора часа.

Когда тесто подойдет, разделяем его на две части. Далее работаем с ним смазанными маслом руками, потому что тесто жидкое и липнет.

Перекладываем один кусок теста на пергамент и растягиваем (раскатывать нельзя) до формы круга руками. Перекладываем корж, смазываем его соусом, выкладываем начинку. Например, тонкие кусочки колбасы и оливки, посыпаем тертым сыром.

Выпекать надо при температуре 220 градусов духовке 10-15 минут. Желательно, режим "низ - конвекция", но ориентируйтесь на свою духовку.