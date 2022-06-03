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Печемо піцу на тонкому тісті, краще ніж в піцерії: домашній рецепт

Колаж РБК-Україна: Піца на тонкому тісті вдома за рецептом Лілії Цвіт
Автор: Світлана Мащенко

Справжня італійська піца має бути на тоненькому пузирчастому тісті, а начинки - мінімум. Інакше це вже не піца, а якийсь громіздкий пиріг з усього, що завалялося в холодильнику.

Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти (на 2 шт. діаметром 26 см):

  • вода - 250 мл
  • дріжджі сухі - 1 ч. л. (3 г) або 9 г пресованих
  • сіль - 1 ч. л.
  • цукор - 1 ч. л.
  • олія - 1 ст. л.
  • борошно - 350 г
  • для начинки - кетчуп (соус), салямі, оливки, сир

Покрокове приготування

Наливаємо в миску ледь теплу воду, додаємо цукор, сіль і дріжджі. Перемішуємо, щоб розчинити дріжджі. Додаємо трохи олії.

Насипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто ложкою чи дерев'яною лопаткою. Коли інгредієнти об'єднаються, залишаємо тісто стояти 10 хвилин.

Від цього клейковина набухне і буде легше його вимішувати. Тісто має бути липким і рідким. Вимішуємо лопаткою протягом 10 хвилин.

Викладаємо на змащену олією робочу поверхню і розтягуємо його у великий прямокутник. Складаємо конвертиком, закруглюємо тісто, перевертаємо, накриваємо мискою і лишаємо на півтори години.

Коли тісто підійде, розділяємо його на дві частини. Далі працюємо з ним змащеними олією руками, бо тісто рідке й липнутиме.

Перекладаємо один шматок тіста на пергамент та розтягуємо (розкочувати не можна) до форми круга руками. Перекладаємо корж, змащуємо його соусом, викладаємо начинку. Наприклад, тонкі шматочки ковбаси та оливки, посипаємо тертим сиром.

Випікати треба при температурі 220 градусів духовці 10-15 хвилин. Бажано, режим "низ - конвекція", але орієнтуйтесь на свою духовку.

Раніше Лілія розповіла, як правильно пекти справжні галицькі пляцки.

Також кулінарка показувала на відео, як приготувати "ледачий" Медовик без духовки.

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