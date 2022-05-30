Настоящие галицкие пляцки: как испечь самый популярный западноукраинский десерт

Галицкие пляцки - это очень необычные кондитерские изделия, которые подают на праздники и торжества. Десерт - всегда прямоугольный, яркий, выпеченный из многих слоев теста, может содержать несколько пластов, промазываться кремом или нет. Пляцок в разрезе очень яркий, а на вкус - невероятный!

Что же такое пляцок?

Интересно, что пляцок (по-польски - "оладья", "лепешка") - любое плоское блюдо, изделие из какого-нибудь теста, тонкая лепешка. А вот на западе Украины пляцок - это кондитерское изделие, сочетающее в себе коржи, кремы и начинки. Он очень похож на торт, но проще в исполнении. Подают на праздники и торжества, особенно красиво, когда на одном блюде сразу несколько видов.

Пекутгалицкие пляцки в прямоугольной форме, и бывают они многослойные и однослойные. Срез пляцка яркий и многоцветный, порой замысловатый, благодаря разнообразным слоям, начинке и кремам.

И вишня, и мак, и шоколад...

Пляцок может быть из одного коржа. Однако при разрезе он содержит несколько слоев. Это происходит благодаря добавлению теста с различными наполнителями. К примеру, пластами пляцка могут быть маковое тесто, желточное, шоколадное, творожное суфле, желе разных цветов, вишни, орехи и тому подобное. Все зависит от вашего вкуса и фантазии.

Часто пляцки поливают сверху шоколадной глазурью, посыпают посыпкой. Десерт может состоять из одного многослойного пласта, или же из 2-3, перемазанным между собой кремом.

Популярная украинская кулинарная блогер Лилия Цвит с более полумиллиона фолловеров и миллионами просмотров в YouTube уже снискала славу "королевы пляцков". Она часто презентует авторские рецепты, представляя невероятно яркие десерты.

Предлагаем на видео ниже лучшие рецепты от мастерицы: