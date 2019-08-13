Печальная потеря: умер известный украинский журналист

Во Львове умер известный журналист (Коллаж РБК-Украина)

Скуратко был председателем львовского союза журналистов

Во Львове, на 77-м году скончался известный украинский журналист Мирослав Скуратко. Об этом сообщили в областной организации Национального союза журналистов.

Мирослав Васильевич Скуратко начинал свою творческую деятельность в редакции областной газеты "Ленинская молодежь". После этого ушел работать в исполнительную власть. В 1980-х годах перешел на работу во Львовскую телерадиокомпанию, где сначала занял пост заместителя, а потом и генерального директора ЛОГТРК.

В начале 1990-х Скуратко стал председателем Львовской областной организации союза журналистов.

Причины смерти известного журналиста не сообщаются. В областной организации союза журналистов сообщили, что похороны состоятся в среду, 14 августа. Прощание с Мирославом Скуратко состоится в часовне на улице Пекарской.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер легендарный создатель комиксов Marvel и DC. Легендарный художник Эрни Колон умер в США на 89-м году жизни 8 августа. Последние годы он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

А также рассказывали о том, что в России скончался известный композитор, музыкант и певец Сергей Березин. Он был автором таких знаменитых хитов, как "Снег кружится", "Соло для двоих", "Может, я тебя выдумал", "На два дня".