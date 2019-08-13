ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Печальная потеря: умер известный украинский журналист

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 16:38
Печальная потеря: умер известный украинский журналист
Во Львове умер известный журналист (Коллаж РБК-Украина)

Скуратко был председателем львовского союза журналистов

Во Львове, на 77-м году скончался известный украинский журналист Мирослав Скуратко. Об этом сообщили в областной организации Национального союза журналистов.

Мирослав Васильевич Скуратко начинал свою творческую деятельность в редакции областной газеты "Ленинская молодежь". После этого ушел работать в исполнительную власть. В 1980-х годах перешел на работу во Львовскую телерадиокомпанию, где сначала занял пост заместителя, а потом и генерального директора ЛОГТРК.

В начале 1990-х Скуратко стал председателем Львовской областной организации союза журналистов.

Причины смерти известного журналиста не сообщаются. В областной организации союза журналистов сообщили, что похороны состоятся в среду, 14 августа. Прощание с Мирославом Скуратко состоится в часовне на улице Пекарской.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер легендарный создатель комиксов Marvel и DC. Легендарный художник Эрни Колон умер в США на 89-м году жизни 8 августа. Последние годы он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

А также рассказывали о том, что в России скончался известный композитор, музыкант и певец Сергей Березин. Он был автором таких знаменитых хитов, как "Снег кружится", "Соло для двоих", "Может, я тебя выдумал", "На два дня".

Умерла известная украинская модель, звезда Playboy: подробности загадочной смерти В Польше на стройке погиб украинец: появились фото с места жуткой трагедии
Новости Украины журналистыпреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь