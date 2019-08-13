Сумна втрата: помер відомий український журналіст

У Львові помер відомий журналіст (Колаж РБК-Україна)

Скуратко був головою львівської спілки журналістів

У Львові, на 77-му році помер відомий український журналіст Мирослав Скуратко. Про це повідомили в обласній організації Національної спілки журналістів.

Мирослав Васильович Скуратко починав свою творчу діяльність у редакції обласної газети "Ленінська молодь". Після цього пішов працювати у виконавчу владу. У 1980-х роках перейшов на роботу у Львівську телерадіокомпанію, де спочатку зайняв посаду заступника, а потім і генерального директора ЛОГТРК.

На початку 1990-х Скуратко став головою Львівської обласної організації спілки журналістів.

Причини смерті відомого журналіста не повідомляються. В обласній організації спілки журналістів повідомили, що похорони відбудуться в середу, 14 серпня. Прощання з Мирославом Скуратко відбудеться в каплиці на вулиці Пекарській.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер легендарний творець коміксів Marvel і DC. Легендарний художник Ерні Колон помер в США на 89-му році життя 8 серпня. Останні роки він боровся з важким онкологічним захворюванням.

А також розповідали про те, що у Росії помер відомий композитор, музикант і співак Сергій Березін. Він був автором таких відомих хітів, як "Сніг кружляє", "Соло для двох", "Може, я тебе вигадав", "На два дні".