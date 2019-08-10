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Умер легендарный создатель комиксов Marvel и DC: биография художника

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 17:38
Умер легендарный создатель комиксов Marvel и DC: биография художника
Умер автор комиксов Marvel Эрни Колон (фото: pixabay.com)

Эрни Колон рисовал комиксы более 60-ти лет

Легендарный художник, создатель комиксов Marvel, Эрни Колон умер в возрасте 88 лет в Соединенных Шатах. Сообщение об этом появилось на его Facebook-странице.

Смерть Колона настала в собственом доме 8 августа после года борьбы с онкологическим заблоеванием.

За свою долгую жизнь он сотрудничал с такими известными компаниями, как DC, Marvel и Harvey Comics. Одиними из самых известных работ Эрни Колона являются комиксы "Зеленый фонарь", "Чудо-женщина" и "Флэш".

Умер легендарный создатель комиксов Marvel и DC: биография художника

Умер автор комиксов Marvel Эрни Колон (фото: facebook.com)

"Когда люди спрашивали: "Ты все еще рисуешь?", он отвечал, что будет рисовать, даже если ему за это не будут платить", - написано на странице художника.

Колон более 60-ти лет работал над комиксами, а также создавал картины, скульптуры и писал книги.

 

Умер автор комиксов Marvel Эрни Колон (фото: facebook.com)

Ранее мы писали, что киллер банды сознался в убийстве культового певца Михаила Круга. Преступление оставалось нераскрытым на протяжении 17 лет.

Также мы сообщали, что Евгений Краснощек, приговоренный к пожизненному заключению за убийство 18-летней Оксаны Макар, обвинил ее мать в том, что произошло с ее дочерью.

К слову, недавно на 85-м году жизни умер легендарный шансонье Вилли Иванович Токарев. Последние недели жизни он провел в больнице. 

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