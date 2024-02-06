Павло Зібров назвав свій топ-3 найгарячіших жінок України

Найсексуальніші співачки на думку Зіброва

Так, Павло зізнався, що йому дуже подобаються Анна Трінчер, Тіна Кароль і Міла Нітіч.

"Найсексуальніші? Мала моя... Трінчер... Аня. Як вона каже, "музичний мій хрещений батько". Міла Нітіч, ну і Тіна Кароль", - сказав співак.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

За словами Зіброва, з Тіною він хоче записати дует, однак вона про це ще не знає.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)

А ось Міла Нітіч імпонує виконавцю через відверті фото в Instagram, на яких зірка часто позує топлес.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

З Трінчер, яка називає народного артиста своїм "музичним хрещеним батьком", а він її "малою", у знаменитості склалися дуже хороші відносини. Зірки часто виступають разом на одній сцені.