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Павел Зибров назвал свой топ-3 самых горячих женщин Украины

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Павел Зибров назвал имена самых сексуальных, по его мнению, артисток Украины. В его личном топе оказались три звездных женщины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для программы "33 питання від Люкс ФМ".

Самые сексуальные певицы по мнению Зиброва

Так, Павел признался, что ему очень нравятся Анна Тринчер, Тина Кароль и Мила Нитич.

"Самые сексуальные? Малая моя... Тринчер... Аня. Как она говорит, "музыкальный мой крестный отец". Мила Нитич, ну и Тина Кароль", - сказал певец.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

По словам Зиброва, с Тиной он хочет записать дуэт, однако она об этом еще не знает.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)

А вот Мила Нитич импонирует исполнителю из-за откровенных фото в Instagram, на которых звезда часто позирует топлес.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

С Тринчер, которая называет народного артиста своим "музыкальным крестным отцом", а он ее "малой", у знаменитости сложились очень хорошие отношения. Звезды часто выступают вместе на одной сцене.

 

Напомним, ранее Зибров ответил, чего бы точно не сделал, если бы встретил предательницу Повалий.

Также он рассекретил размер своей пенсии и признался, считает ли себя состоятельным мужчиной.

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Павел ЗибровТина КарольАнна ТринчерЗвезды шоу-бизнеса