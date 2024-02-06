Павел Зибров назвал свой топ-3 самых горячих женщин Украины

Самые сексуальные певицы по мнению Зиброва

Так, Павел признался, что ему очень нравятся Анна Тринчер, Тина Кароль и Мила Нитич.

"Самые сексуальные? Малая моя... Тринчер... Аня. Как она говорит, "музыкальный мой крестный отец". Мила Нитич, ну и Тина Кароль", - сказал певец.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

По словам Зиброва, с Тиной он хочет записать дуэт, однако она об этом еще не знает.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)

А вот Мила Нитич импонирует исполнителю из-за откровенных фото в Instagram, на которых звезда часто позирует топлес.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

С Тринчер, которая называет народного артиста своим "музыкальным крестным отцом", а он ее "малой", у знаменитости сложились очень хорошие отношения. Звезды часто выступают вместе на одной сцене.