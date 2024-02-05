Зібров відповів, чого б точно не зробив, якби зустрів зрадницю Повалій

Співак Павло Зібров висловився про артистку-зрадницю Таїсію Повалій, яка мешкає на території РФ, прославляє окупантів та видає пропагандистські фейки Кремля. У минулому він дуже гарно із нею спілкувався, але нині усе змінилося.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Зібров висловився про Повалій у програмі "33 питання", яка вийшла на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Кому ж Зібров не став тиснути руку

За словами співака, нині він може відпустити образи на деяких людей.

"Треба відпускати. Я от сьогодні думаю, що минає день, другий, третій, я думаю: ну гаразд, живи", - зізнався співак.

Але ж коли Зібров пригадав про Повалій, то він пояснив, що таких зрадників він не пробачить. Хоча у минулому артист гарно спілкувався зі співачкою.

"Ми товаришували 27 років, ми поженилися в один рік і товаришували, підтримували один одного", - розповів Зібров.

Але нині він має чітку позицію щодо співачки-зрадниці та її чоловіка. Артист зазначив, що попри дружбу у минулому, він точно б не став вітатися з Повалій, якби вони зустрілися.

"Зараз ні, не потисну руку. Однозначно", - наголосив співак.

Зібров пригадав про дружбу з Повалій (скріншот)

Що викликає сльози

Також Зібров зізнався, як він змінився на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Як виявилося, нині артисту важче стримувати емоції.

"В мене сльози частіше на очах, коли дивишся якісь новини і бачиш: наші літні люди, розбомбили їхні помешкання, собачки, котики, звірі, безпритульні бігають. Діти поранені, не дай Боже без ручки, без ніжки. От в "Охматдиті" ми були декілька разів, приїжджали провідати діток. Оці речі викликають у мене сльози", - зізнався Зібров.