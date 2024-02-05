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Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії: "Фігу з маком"

Понеділок 05 лютого 2024 16:17
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Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії: "Фігу з маком" Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Іванна Пашкевич

Народний артист України Павло Зібров назвав суму свої пенсії, а також відповів, чи вважає себе заможною людиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця у програмі "33 запитання від Люкс ФМ".

Який розмір пенсії у Павла Зіброва

Так, артист зізнався, що у нього зараз мало корпоративів, адже люди стали менше гуляти.

Розповідаючи про розмір своєї пенсії, він зазначив, що служив в Афганістані.

Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії: &quot;Фігу з маком&quot;

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Думав буде 50 тисяч, ну дулю з маком. Пенсія 7500 гривень. Є заначка на подарунки. 1000 доларів має бути обов’язково. Десь під подушкою. Моя справа заробляти гроші, а Марина (дружина) рахує. Зараз відкладати не виходить. Багато волонтерської роботи", - поділився Зібров.

Також Павло відповів, чи вважає себе заможною людиною.

"Безумовно. Для життя у мене є все: житло, дача, машина, сім'я, театр, друзі, комерційна робота. Я відносно багата людина", - сказав співак.

Нещодавно Оксана Білозір зізналася, як заробляє під час війни та яку суму витрачає на місяць.

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