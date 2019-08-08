Павел Зибров женится третий раз: кто эта счастливица

Павел Зибров решил в третий раз пойти под венец. Интересно, что избранницей популярного артиста стала... его законная жена Марина. Так оригинально влюбленные решили отпраздновать 25-летие в браке.

Но вместо обычных праздничных посиделок, Павел и его жена-"невеста" устроят пышную свадьбу прямо в 60-летний юбилей Марины.

"Сейчас готовимся к этой свадьбе. Кстати, наша дочь будет вести церемонию. Поэтому, готовимся с ней. А он, да - деньги дает!" - сказала Марина Зиброва в интервью "Ранок з Україною".

Павел Зибров с семьей (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

22-летняя Диана уже готовит программу важного для родителей события. Гулять свадьбу семья Зибровых будет 25-го августа в элитном ресторане в Конча-Заспе. Свадебное платье невеста уже выбрала. Предпочтение отдала итальянскому производителю. А вот с дружками еще определяется.

"Дружка должна быть такая, которая уже прожила с мужем много лет. Более 25 лет! Рыбчинские, наши кумовья, недавно отпраздновали золотую свадьбу. Это было бы очень хорошо, если бы Саша Рибчинская согласилась быть моей свидетельницей", - поделилась Зиброва.

Павел Зибров с женой и дочерью (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Павел Зибров волнуется больше не за организацию, потому что доверяет своим женщинам, а из-за другого...

"Ты согласна выйти за меня замуж...? И я боюсь того, что она ответит", - признается певец.

Ранее украинская певица Ирина Билык заинтриговала намеком на свадьбу сына.