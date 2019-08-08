Павло Зібров одружується втретє: хто ця щасливиця

Павло Зібров вирішив втретє піти під вінець. Цікаво, що обраницею популярного артиста стала... його законна дружина Марина. Так оригінально закохані вирішили відсвяткувати 25-річчя в шлюбі.

Але замість звичайних святкових посиденьок, Павло та його дружина-"наречена" влаштують пишне весілля прямо у 60-річний ювілей Марини.

"Зараз готуємося до цього весілля. До речі, наша дочка буде вести церемонію. Тому, готуємося з нею. А він, так - гроші дає!" - сказала Марина Зіброва в інтерв'ю "Ранок з Україною".

Павло Зібров з сім'єю (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

22-річна Діана вже готує програму важливої для батьків події. Гуляти весілля сім'я Зібрових буде 25-го серпня в елітному ресторані в Конча-Заспі. Весільну сукню наречена вже вибрала. Перевагу віддала італійському виробнику. А ось з дружками ще визначається.

"Дружка повинна бути така, яка вже прожила з чоловіком багато років. Більше 25 років! Рибчинські, наші куми, нещодавно відсвяткували золоте весілля. Це було б дуже добре, якби Саша Рибчинська погодилася бути моєю дружкою", - поділилася Зіброва.

Павло Зібров з дружиною і донькою (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Павло Зібров хвилюється більше не за організацію, тому що довіряє своїм жінкам, а через дещо інше...

"Ти згодна вийти за мене заміж...? І я боюся того, що вона відповість", - зізнається співак.

Раніше українська співачка Ірина Білик заінтригувала натяком на весілля сина.