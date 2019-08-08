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Павло Зібров одружується втретє: хто ця щасливиця


Павло Зібров вирішив відгуляти ще одне весілля

Павло Зібров вирішив втретє піти під вінець. Цікаво, що обраницею популярного артиста стала... його законна дружина Марина. Так оригінально закохані вирішили відсвяткувати 25-річчя в шлюбі.

Але замість звичайних святкових посиденьок, Павло та його дружина-"наречена" влаштують пишне весілля прямо у 60-річний ювілей Марини.

"Зараз готуємося до цього весілля. До речі, наша дочка буде вести церемонію. Тому, готуємося з нею. А він, так - гроші дає!" - сказала Марина Зіброва в інтерв'ю "Ранок з Україною".

Павло Зібров з сім'єю (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

22-річна Діана вже готує програму важливої для батьків події. Гуляти весілля сім'я Зібрових буде 25-го серпня в елітному ресторані в Конча-Заспі. Весільну сукню наречена вже вибрала. Перевагу віддала італійському виробнику. А ось з дружками ще визначається.

"Дружка повинна бути така, яка вже прожила з чоловіком багато років. Більше 25 років! Рибчинські, наші куми, нещодавно відсвяткували золоте весілля. Це було б дуже добре, якби Саша Рибчинська погодилася бути моєю дружкою", - поділилася Зіброва.

Павло Зібров з дружиною і донькою (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Павло Зібров хвилюється більше не за організацію, тому що довіряє своїм жінкам, а через дещо інше...

"Ти згодна вийти за мене заміж...? І я боюся того, що вона відповість", - зізнається співак.

Раніше українська співачка Ірина Білик заінтригувала натяком на весілля сина.

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