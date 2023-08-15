Паста карбонара за 30 хв: неперевершений рецепт, який підкорить ваше серце та шлунок

Спагеті карбонара - це смачна паста, яка завоювала серця італійців. Ця страва входить у список класичних італійських страв, та стала популярною як вдома, так і у ресторанах по всьому світу.
З використанням правильної техніки приготування ви зможете насолоджуватися ідеальним результатом кожного разу.
Секрети смачного і належного приготування пасти карбонара розкриваються на сторінках онлайн-журналу BBC Good Food.
Для того, аби приготувати смачну страву всього за 30 хвилин, від якої будуть в захваті всі ваші рідні та гості, вам знадобляться такі інгредієнти:
Паста карбонара готується легко (кадр з відео / BBC Good Food)
Поставте велику каструлю з водою для кипіння.
Панчету дрібно наріжте, попередньо очистивши від шкірки. Дрібно натріть сир пекоріно, пармезан та змішайте.
Збийте три великих яйця в середню миску і приправте невеликою кількістю меленого чорного перцю. Відставте все в сторону.
Додайте чайну ложку солі в киплячу воду, додайте спагеті і, коли вода знову закипить, варіть на повільному вогні під кришкою 10 хвилин або поки вони не стануть аль денте ("на зубок" - макарони мають бути ніжними, але все ж твердим на смак).
Два очищених пухких зубчики часнику подрібніть ножем.
Поки варяться спагеті, обсмажте панчету з часником. Додайте 50 г несолоного вершкового масла у велику сковороду і, щойно масло розтане, додайте панчету та часник.
Залиште варитися на середньому вогні приблизно 5 хвилин, часто помішуючи, поки панчета не стане золотистою та хрусткою. Часник дав свій смак, тому вийміть його шумівкою та викиньте.
Паста карбонара готується легко (кадр з відео / BBC Good Food)
Зробіть слабкий вогонь під панчетою. Коли паста буде готова, витягніть її з води за допомогою виделки або щипців і покладіть на сковороду разом з панчетою. Не хвилюйтеся, якщо на сковорідку також капне трохи води, і поки саму воду, в якій варилася паста, не виливайте.
Змішайте більшість сиру з яйцями, залишивши невелику жменю, щоб посипати готову страву пізніше.
Зніміть каструлю зі спагеті та панчетою з вогню. Тепер швидко влийте яйця і сир. Щипцями або довгою виделкою підніміть спагеті, щоб вони легко змішалися з яєчною сумішшю, яка густіє, але не збивається.
Додайте кілька столових ложок води, в якій варилися спагеті, щоб вони залишалися пікантними, і невелику кількість солі, якщо потрібно.
Використовуйте вилку з довгими зубцями, щоб накрутити пасту на тарілку або миску для подачі.
Паста карбонара готується легко (кадр з відео / BBC Good Food)
Подавайте негайно, трохи посипавши сиром, що залишився, і меленим чорним перцем.
Якщо страва трохи підсохне перед подачею, додайте ще гарячої води, в якій варилася паста, і глянцева соковитість відновиться.
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