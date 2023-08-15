Паста карбонара за 30 мин: непревзойденный рецепт, который покорит ваше сердце и желудок

Спагетти карбонара - это вкусная паста, которая завоевала сердца итальянцев. Это блюдо входит в список классических итальянских блюд, но стало популярным как дома, так и в ресторанах по всему миру.
При использовании правильной техники приготовления вы сможете наслаждаться идеальным результатом каждый раз.
Секреты вкусного и должного приготовления пасты карбонара поведали на страницах онлайн-журнала BBC Good Food.
Для того чтобы приготовить вкусное блюдо всего за 30 минут, от которого будут в восторге все ваши родные и гости, вам понадобятся такие ингредиенты:
Паста карбонара готовится легко (кадр с видео/BBC Good Food)
Поставьте большую кастрюлю с кипящей водой.
Панчету мелко нашинкуйте, предварительно очистив от кожуры. Мелко натрите сыр пекорино, пармезан и смешайте.
Взбейте три больших яйца в среднюю миску и приправьте небольшим количеством молотого черного перца. Отставьте все в сторону.
Добавьте чайную ложку соли в кипящую воду, добавьте спагетти и, когда вода снова закипит, варите на медленном огне под крышкой 10 минут или пока они не станут аль денте ("на зубок" - макароны должны быть нежными, но все же твердыми по вкусу).
Два очищенных зубчика чеснока измельчите ножом.
Пока варятся спагетти, обжарьте панчету с чесноком. Добавьте 50 г несоленого сливочного масла в большую сковороду и, как только масло растает, добавьте панчету и чеснок.
Оставьте вариться на среднем огне примерно 5 минут, часто помешивая, пока панчета не станет золотистой и хрустящей. Чеснок дал свой вкус, поэтому извлеките его шумовкой и выбросьте.
Паста карбонара готовится легко (кадр с видео/BBC Good Food)
Сделайте слабый огонь под панчетой. Когда паста будет готова, извлеките ее из воды с помощью вилки или щипцов и положите на сковороду вместе с панчетой. Не переживайте, если на сковородку тоже капнет немного воды, и пока саму воду, в которой варилась паста, не выливайте.
Смешайте большую часть сыра с яйцами, оставив небольшую горсть, чтобы посыпать готовое блюдо позже.
Снимите кастрюлю со спагетти и панчетой из огня. Теперь быстро влейте яйца и сыр. Щипцами или длинной вилкой поднимите спагетти, чтобы они легко смешались с густой, но не сбивающейся яичной смесью.
Добавьте несколько столовых ложек воды, в которой варились спагетти, чтобы они оставались пикантными, и чуть-чуть соли, если нужно.
Используйте вилку с длинными зубцами, чтобы накрутить пасту на тарелку или миску для подачи.
Паста карбонара готовится легко (кадр с видео/BBC Good Food)
Подавайте немедленно, немного посыпав оставшимся сыром и молотым черным перцем.
Если блюдо немного подсохнет перед подачей, добавьте еще горячую воду, в которой варилась паста, и глянцевая сочность восстановится.
Также предлагаем вам рецепт запеканки из кабачков вместо котлет, в которую вы влюбитесь.
Раньше мы писали, как приготовить густое сливовое варенье за 20 минут.
А еще держите рецепт картофельного киша из вчерашнего пюре.