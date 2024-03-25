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Паспорт України врятував життя воїну на передовій (фото)

Понеділок 25 березня 2024 16:15
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Паспорт України врятував життя воїну на передовій (фото) Неймовірна історія вас вразить (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Український військовий дивом врятувався від смерті. Боєць зі 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ міг загинути внаслідок поранення, але його "щитом" став паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Військового врятував паспорт

Так, чоловіка міг поранити уламок. На щастя, його "зупинив" паспорт. Історія вражає, адже військовий бореться за те, аби українці мали право та можливість носити цей документ.

Уламок пройшов крізь паспорт та порвав його сторінки, але не дав смертельно травмувати військового. Втім, хто саме врятувався завдяки документу - не повідомляється. Ймовірно, задля безпеки чоловіка.

"Він захищав право українців та українок мати український паспорт. Паспорт захистив його. З власником паспорта все добре. Працюємо на Перемогу далі!" - повідомила пресслужба 119-ї бригади.

Як паспорт врятував життя - фото

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Неймовірна історія порятунку військового (фото: facebook.com/119obtro)

Нагадаємо, нещодавно українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків.

Окрім цього, раніше ми розповідали, що донька відомої блогерки дивом врятувалася під час ракетної атаки на Київ.

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