Паспорт Украины спас жизнь воину на передовой (фото)

Украинский военный чудом спасся от смерти. Боец из 119-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ мог погибнуть в результате ранения, но его "щитом" стал паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который появился на странице 119-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook .

Военного спас паспорт

Так, мужчину мог ранить обломок. К счастью, его "остановил" паспорт. История поражает, ведь военный борется за то, чтобы украинцы имели право и возможность носить этот документ.

Обломок прошел сквозь паспорт и разорвал его страницы, но не дал смертельно травмировать военного. Впрочем, кто именно спасся благодаря документу - не сообщается. Вероятно, для безопасности мужчины.

"Он защищал право украинцев и украинок иметь украинский паспорт. Паспорт защитил его. С владельцем паспорта все хорошо. Работаем на Победу дальше!" - сообщила пресс-служба 119-й бригады.

Как паспорт спас жизнь - фото

Невероятная история спасения военного (фото: facebook.com/119obtro)