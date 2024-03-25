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"Страшно бути не поруч". Донька відомої блогерки дивом врятувалася під час ракетної атаки на Київ

Понеділок 25 березня 2024 14:43
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"Страшно бути не поруч". Донька відомої блогерки дивом врятувалася під час ракетної атаки на Київ Сабіна Мусіна з донькою (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська бізнесвумен і блогерка Сабіна Мусіна зі сльозами на очах повідомила, що її донька під час ранкового ракетного обстрілу Києва опинилася в епіцентрі вибухів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Деталі

Зі слів Мусіної, у момент, коли РФ завдала ракетного удару по столиці, її донька Кіра була у школі, яка знаходиться зовсім поруч біля прильоту.

"Дуже страшно було. Страшно чути дітей в телефоні. Страшно бути не поруч. Дякую, нашій школі за укриття і чіткі дії", - повідомила блогерка.

&quot;Страшно бути не поруч&quot;. Донька відомої блогерки дивом врятувалася під час ракетної атаки на Київ

Донька Сабіни Мусіної опинилася поряд з вибухами (фото: instagram.com/saba.musina)

На щастя, дівчинка не постражала, адже вчителі вчасно відвели всіх учнів в укриття.

"Ракета впала між школою Кіри та гуртожитком. Це не просто в мене страх. Це страх матері", - написала Сабіна.

&quot;Страшно бути не поруч&quot;. Донька відомої блогерки дивом врятувалася під час ракетної атаки на Київ

Донька Сабіни Мусіної опинилася в епіцентрі вибухів (фото: instagram.com/saba.musina)

Нагадаємо, вранці 25 березня Росія вдарила балістичними ракетами по Києву: уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах, пошкоджено дві багатоповерхівки, постраждало 7 людей.

Раніше відомий актор-захисник чесно відповів, що відчуває до росіян.

Також Полякову з донькою Машею присоромили за зйомку під час відпочинку в Монако.

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Київ Війна в Україні Блогерка Ракетна атака
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