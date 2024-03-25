"Страшно бути не поруч". Донька відомої блогерки дивом врятувалася під час ракетної атаки на Київ

Українська бізнесвумен і блогерка Сабіна Мусіна зі сльозами на очах повідомила, що її донька під час ранкового ракетного обстрілу Києва опинилася в епіцентрі вибухів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

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Зі слів Мусіної, у момент, коли РФ завдала ракетного удару по столиці, її донька Кіра була у школі, яка знаходиться зовсім поруч біля прильоту.

"Дуже страшно було. Страшно чути дітей в телефоні. Страшно бути не поруч. Дякую, нашій школі за укриття і чіткі дії", - повідомила блогерка.

Донька Сабіни Мусіної опинилася поряд з вибухами (фото: instagram.com/saba.musina)

На щастя, дівчинка не постражала, адже вчителі вчасно відвели всіх учнів в укриття.

"Ракета впала між школою Кіри та гуртожитком. Це не просто в мене страх. Це страх матері", - написала Сабіна.

Донька Сабіни Мусіної опинилася в епіцентрі вибухів (фото: instagram.com/saba.musina)

Нагадаємо, вранці 25 березня Росія вдарила балістичними ракетами по Києву: уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах, пошкоджено дві багатоповерхівки, постраждало 7 людей.