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Українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків (фото)

Понеділок 25 березня 2024 11:02
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Українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків (фото) Військові медики рятують життя наших захисників (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Канадські військові навчають українських медиків у межах цільової програми UNIFIER.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як проходить навчання українських медиків у Канаді.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Збройні сили Канади з Україною" у Facebook, портал Government of Canada (Operation UNIFIER).

Як проходить навчання українських медиків у Канаді

У Збройних силах Канади наголосили, що своєчасна медична допомога має вирішальне значення для виживання після бойового поранення.

Уточнюється, що в межах UNIFIER українських партнерів навчають:

  • стабілізації стану їхніх побратимів
  • якнайшвидшому переведенню їх на вищий рівень медичної допомоги

Крім того, у соцмережі Facebook показали сам процес - як відбувається навчання українців.

Українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків (фото)

Українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків (фото)

Українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків (фото)

Українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків (фото)

Навчання українських медиків у Канаді (фото: facebook.com/CAFwithUkraine)

Що потрібно знати про операцію UNIFIER

Операція UNIFIER відома також як Об'єднана цільова група Збройних сил Канади - Україна.

Вона є внеском ЗС Канади у безпеку нашої держави в координації зі Збройними силами України й розпочалась на тлі розпалювання росіянами війни на Сході України та анексії Криму після Революції Гідності.

UNIFIER є частиною багатонаціональної спільної комісії - більшого органу, що складається зі США, Великої Британії, Канади, Швеції, Польщі, Литви та Данії й спрямована на "реформування" українських військових.

Канадські військові, що беруть участь в операції, - з 1-го батальйону Королівського канадського полку.

В цілому канадський внесок у навчання українців здійснюють близько 200 канадських солдатів, що проводять ротацію кожні шість місяців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Британії повернулися до вивчення окопної війни на тлі боїв в Україні.

Читайте також, як українські військові проходять підготовку у Великій Британії.

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