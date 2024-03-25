Українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків (фото)

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Збройні сили Канади з Україною" у Facebook, портал Government of Canada (Operation UNIFIER).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як проходить навчання українських медиків у Канаді.

Як проходить навчання українських медиків у Канаді

У Збройних силах Канади наголосили, що своєчасна медична допомога має вирішальне значення для виживання після бойового поранення.

Уточнюється, що в межах UNIFIER українських партнерів навчають:

стабілізації стану їхніх побратимів

якнайшвидшому переведенню їх на вищий рівень медичної допомоги

Крім того, у соцмережі Facebook показали сам процес - як відбувається навчання українців.

Навчання українських медиків у Канаді (фото: facebook.com/CAFwithUkraine)

Що потрібно знати про операцію UNIFIER

Операція UNIFIER відома також як Об'єднана цільова група Збройних сил Канади - Україна.

Вона є внеском ЗС Канади у безпеку нашої держави в координації зі Збройними силами України й розпочалась на тлі розпалювання росіянами війни на Сході України та анексії Криму після Революції Гідності.

UNIFIER є частиною багатонаціональної спільної комісії - більшого органу, що складається зі США, Великої Британії, Канади, Швеції, Польщі, Литви та Данії й спрямована на "реформування" українських військових.

Канадські військові, що беруть участь в операції, - з 1-го батальйону Королівського канадського полку.

В цілому канадський внесок у навчання українців здійснюють близько 200 канадських солдатів, що проводять ротацію кожні шість місяців.