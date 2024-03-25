Українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків (фото)
Канадські військові навчають українських медиків у межах цільової програми UNIFIER.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як проходить навчання українських медиків у Канаді.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Збройні сили Канади з Україною" у Facebook, портал Government of Canada (Operation UNIFIER).
Як проходить навчання українських медиків у Канаді
У Збройних силах Канади наголосили, що своєчасна медична допомога має вирішальне значення для виживання після бойового поранення.
Уточнюється, що в межах UNIFIER українських партнерів навчають:
- стабілізації стану їхніх побратимів
- якнайшвидшому переведенню їх на вищий рівень медичної допомоги
Крім того, у соцмережі Facebook показали сам процес - як відбувається навчання українців.
Навчання українських медиків у Канаді (фото: facebook.com/CAFwithUkraine)
Що потрібно знати про операцію UNIFIER
Операція UNIFIER відома також як Об'єднана цільова група Збройних сил Канади - Україна.
Вона є внеском ЗС Канади у безпеку нашої держави в координації зі Збройними силами України й розпочалась на тлі розпалювання росіянами війни на Сході України та анексії Криму після Революції Гідності.
UNIFIER є частиною багатонаціональної спільної комісії - більшого органу, що складається зі США, Великої Британії, Канади, Швеції, Польщі, Литви та Данії й спрямована на "реформування" українських військових.
Канадські військові, що беруть участь в операції, - з 1-го батальйону Королівського канадського полку.
В цілому канадський внесок у навчання українців здійснюють близько 200 канадських солдатів, що проводять ротацію кожні шість місяців.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Британії повернулися до вивчення окопної війни на тлі боїв в Україні.
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