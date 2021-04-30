Пасха 2021: расписание служб в украинских храмах, как святить паски
Пасха в Украине в 2021 году отмечается 2 мая, и пройдет в условиях адаптивного карантина с учетом действующих ограничений в регионах в соответствии с той или иной зоной эпидемиологической опасности. Власти разрешили верующим посетить храмы, а службы будут проводиться на улице.
Как можно будет освятить пасхальные корзинки, и какие расписания праздничных богослужений в церквях - читайте ниже в нашем материале.
Отметим, что богослужения будут транслировать онлайн, и священники дадут благословение пасхальных блюд через интернет. В то же время двери храмов будут открыты.
Как в церквях пройдут службы на Пасху
Во всех Церквях обещают придерживаться правил карантина. Напомним, что в "красной" зоне запрещается проведение богослужений, кроме случаев, когда площадь помещения не менее 10 квадратных метров на человека. В "оранжевой" зоне запрещаются религиозные массовые мероприятия более чем 20 участниками, и ними должна быть дистанция минимум 1,5 метра.
Добавим, что на время Пасхи Минздрав Украины выдал специальные рекомендации и для церквей, так и для прихожан. Среди них такие:
- увеличение количества сессий благословения и уменьшение их продолжительности,
- установление ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечение соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
- лучше, чтобы в церковь на Пасху шел кто-то один из семьи.
Представители всех украинских церквей заявили, что освящать пасхальные корзинки будут на открытом воздухе. Сделать это можно будет уже в субботу после обеда, а также в воскресенье до обеда.
Расписание Пасхальных богослужений в храмах 1-2 мая
Детальное расписание служб на Пасху можно посмотреть на сайте конкретной церкви. Ниже приводим некоторые в таких храмах:
Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве
Суббота 1 мая
- 08.00 Времена Вечерняя с литургией Василия Великого
- 20.00 Чтение книги Деяний апостольских
- 23.00 Пасхальная полуночницы
Воскресенье, 2 мая
- 00.00 Пасхальная утреня
- 01.00 Времена и Литургия святителя Иоанна Златоуста
- 09.00 Поздняя Литургия
- 17.00 Пасхальная Вечерня.
Киево-Печерская Лавра
Субботой, 1 мая
- 08.00 Литургия (Успенский собор)
- 08.00 Литургия (Трапезный храм)
- С 12 до 23 часов Освящение пасхальных блюд на площади Ближних пещер.
Киевский храм св. Василия Великого
Суббота, 1 мая
- 8.00 Вечерняя с Литургией св. Василия Великого
- 15.00-20.00 Благословение пояс и других блюд (Интервал - 30 мин.)
Воскресенье, 2 мая
- 06.30 Надгробное. Воскресная Утреня
- 08.00 Торжественная Пасхальная Святая Литургия (благословение пояс и других блюд)
- 10.00 Торжественная Пасхальная Святая Литургия (благословение пояс и других блюд)
- 12.00 Торжественная Пасхальная Святая Литургия (благословение пояс и других блюд)
- 18.00 Воскресная Вечерняя.
Вознесенский Флоровский женский монастырь
Суббота, 1 мая
- 3.00 Чин Погребения Спасителя. Литургия Василия Великого.
- 21.00 Чтение Деяний св. Апостолов.
Воскресенье, 2 мая
- 00.30 Канон Великой Субботы. Крестный ход вокруг храма
- 01.00 Пасхальная утреня. Литургия.
- 17.30 Вечернее богослужение.
Напомним, ранее священник объяснил, что нести в церковь из продуктов для освящения.