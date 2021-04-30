Великдень 2021: розклад служб в українських храмах, як святити паски
Великдень в Україні в 2021 році відзначається 2 травня, і пройде в умовах адаптивного карантину з урахуванням діючих обмежень в регіонах відповідно до тієї чи іншої зони епідеміологічної небезпеки. Влада дозволила вірянам відвідати храми, а служби будуть проводитися на вулиці.
Як можна буде освятити великодні кошики, і які розклади святкових богослужінь в церквах - читайте нижче в нашому матеріалі.
Зазначимо, що богослужіння транслюватимуть онлайн, і священики дадуть благословення великодніх страв через інтернет. Разом з тим двері храмів будуть відкриті.
Як у церквах пройдуть служби на Великдень
У всіх Церквах обіцяють дотримуватися правил карантину. Нагадаємо, що в "червоній" зоні забороняється проведення богослужінь, крім випадків, коли площа приміщення не менше за 10 квадратних метрів на людину. У "помаранчевій" зоні забороняються релігійні масові заходи більш ніж 20 учасниками, і ними має бути дистанція щонайменше 1,5 метра.
Додамо, що на час Великодня МОЗ України видав спеціальні рекомендації як для церков, так і для парафіян. Серед них такі:
- збільшення кількості сесій та зменшення їх тривалості,
- встановлення обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечення дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менше 1,5 м,
- краще, щоб до церкви на Великдень йшов хтось один з родини.
Представники всіх українських церков заявили, що освячувати великодні кошики будуть на відкритому повітрі. Зробити це можна буде вже в суботу після обіду, а також в неділю до обіду.
Розклад Великодніх богослужінь у храмах 1-2 травня
Детальний розклад служб на Великдень можна подивитися на сайті конкретної церкви. Нижче наводимо деякі в таких храмах:
Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві
Субота 1 травня
- 08.00 часи Вечірня з Літургією Василія Великого
- 20.00 читання книги Діянь апостольських
- 23.00 Великодня опівнічниці
Неділя, 2 травня
- 00.00 Великодня утреня
- 01.00 Часи та Літургія святителя Іоанна Златоуста
- 09.00 Пізня Літургія
- 17.00 Великодня Вечірня.
Києво-Печерська Лавра
Суботою, 1 травня
- 08.00 Літургія (Успенський собор)
- 08.00 Літургія (Трапезний храм)
- З 12 до 23 години Освячення великодніх страв на площі Ближніх печер.
Київський храм св. Василія Великого
Субота, 1 травня
- 8.00 Вечірня з Літургією св. Василія Великого
- 15.00 - 20.00 благословення пояс та інших страв (інтервал - 30 хв.)
Неділя, 2 травня
- 06.30 Надгробне. Недільна Утреня
- 08.00 Урочиста Великодня Свята Літургія (благословення пояс та інших страв)
- 10.00 Урочиста Великодня Свята Літургія (благословення пояс та інших страв)
- 12.00 Урочиста Великодня Свята Літургія (благословення пояс та інших страв)
- 18.00 Недільна Вечірня.
Вознесенський Флорівський жіночий монастир
Субота, 1 травня
- 3.00 Чин Поховання Спасителя. Літургія Василія Великого.
- 21.00 Читання діянь Св. Апостолів.
Неділя, 2 травня
- 00.30 Канон Великої Суботи. Хресний хід навколо храму
- 01.00 Великодня утреня. Літургія.
- 17.30 Вечірнє богослужіння.
Нагадаємо, раніше священик пояснив, що нести до церкви з продуктів для освячення.