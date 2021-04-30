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Великдень 2021: розклад служб в українських храмах, як святити паски

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 23:22
Великдень 2021: розклад служб в українських храмах, як святити паски Колаж РБК-Україна: як пройдуть Великодні служби в 2021 році
Автор: Володимир Костирін

Великдень в Україні в 2021 році відзначається 2 травня, і пройде в умовах адаптивного карантину з урахуванням діючих обмежень в регіонах відповідно до тієї чи іншої зони епідеміологічної небезпеки. Влада дозволила вірянам відвідати храми, а служби будуть проводитися на вулиці.

Як можна буде освятити великодні кошики, і які розклади святкових богослужінь в церквах - читайте нижче в нашому матеріалі.

Зазначимо, що богослужіння транслюватимуть онлайн, і священики дадуть благословення великодніх страв через інтернет. Разом з тим двері храмів будуть відкриті.

Як у церквах пройдуть служби на Великдень

У всіх Церквах обіцяють дотримуватися правил карантину. Нагадаємо, що в "червоній" зоні забороняється проведення богослужінь, крім випадків, коли площа приміщення не менше за 10 квадратних метрів на людину. У "помаранчевій" зоні забороняються релігійні масові заходи більш ніж 20 учасниками, і ними має бути дистанція щонайменше 1,5 метра.

Додамо, що на час Великодня МОЗ України видав спеціальні рекомендації як для церков, так і для парафіян. Серед них такі:

  • збільшення кількості сесій та зменшення їх тривалості,
  • встановлення обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечення дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менше 1,5 м,
  • краще, щоб до церкви на Великдень йшов хтось один з родини.

Представники всіх українських церков заявили, що освячувати великодні кошики будуть на відкритому повітрі. Зробити це можна буде вже в суботу після обіду, а також в неділю до обіду.

Розклад Великодніх богослужінь у храмах 1-2 травня

Детальний розклад служб на Великдень можна подивитися на сайті конкретної церкви. Нижче наводимо деякі в таких храмах:

Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві

Субота 1 травня

  • 08.00 часи Вечірня з Літургією Василія Великого
  • 20.00 читання книги Діянь апостольських
  • 23.00 Великодня опівнічниці

Неділя, 2 травня

  • 00.00 Великодня утреня
  • 01.00 Часи та Літургія святителя Іоанна Златоуста
  • 09.00 Пізня Літургія
  • 17.00 Великодня Вечірня.

Києво-Печерська Лавра

Суботою, 1 травня

  • 08.00 Літургія (Успенський собор)
  • 08.00 Літургія (Трапезний храм)
  • З 12 до 23 години Освячення великодніх страв на площі Ближніх печер.

Київський храм св. Василія Великого

Субота, 1 травня

  • 8.00 Вечірня з Літургією св. Василія Великого
  • 15.00 - 20.00 благословення пояс та інших страв (інтервал - 30 хв.)

Неділя, 2 травня

  • 06.30 Надгробне. Недільна Утреня
  • 08.00 Урочиста Великодня Свята Літургія (благословення пояс та інших страв)
  • 10.00 Урочиста Великодня Свята Літургія (благословення пояс та інших страв)
  • 12.00 Урочиста Великодня Свята Літургія (благословення пояс та інших страв)
  • 18.00 Недільна Вечірня.

Вознесенський Флорівський жіночий монастир

Субота, 1 травня

  • 3.00 Чин Поховання Спасителя. Літургія Василія Великого.
  • 21.00 Читання діянь Св. Апостолів.

Неділя, 2 травня

  • 00.30 Канон Великої Суботи. Хресний хід навколо храму
  • 01.00 Великодня утреня. Літургія.
  • 17.30 Вечірнє богослужіння.

Нагадаємо, раніше священик пояснив, що нести до церкви з продуктів для освячення.

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