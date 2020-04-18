Пасха 2020 в Украине: что категорически нельзя делать в праздничный день

Пасха в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

На Пасху существуют строгие запреты. Что нельзя делать в Светлое воскресенье - в материале Styler

Пасха в Украине в 2020 году будет отмечаться в воскресенье, 19 апреля. В связи с пандемией коронавируса в стране объявлен карантин, а это значит, что верующие не смогут присутствовать на пасхальных богослужениях в церквях и устраивать традиционные массовые гуляния. Какие еще существуют суровые запреты в этот праздник – в материале Styler.

На Пасху нельзя класть в пасхальную корзинку алкоголь и освящать его в церкви. Пить за праздничным столом в воскресенье его можно, но в меру. Священнослужители отмечают, что немного алкоголя в праздник допускается. Ну а тем, кто не может ограничиться небольшой дозой – лучше воздержаться от спиртного.

В Пасхальное воскресенье нельзя трудиться и заниматься любой домашней работой, так как в этот день нужно отдыхать от хлопот и мирской суеты. Однако церковь не осуждает и не запрещает работать тем, кто вынужден по долгу службы находиться на рабочем месте в Пасху.

На Пасху не посещают могилы своих родных. В Светлое праздничное воскресенье надлежит радоваться. Для посещения кладбищ существуют специальные поминальные дни. К примеру, почтить память предков можно на Радоницу – день, когда церковь традиционно поминает умерших.

После Пасхальных застолий нельзя выбрасывать продукты, которые были освящены в церкви. Остатки пасок или скорлупу от освященных яиц можно скормить домашним животным, сжечь или закопать.

На Пасху не проводят обряды венчания.

В Пасхальное воскресенье нельзя ходить на охоту или на рыбалку.

На Пасху, в отличие от Рождества, нельзя гадать. Церковь считает такие развлечения неуважением к воле Божьей.

Накануне Пасхи стоит отложить все дела и посвятить время утренней литургии.

Вечером в субботу категорически нельзя выбрасывать мусор. Если сделать это после заката солнца – то вместе с мусором уйдет и удача.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился график праздничных богослужений по телевизору на Пасху.