Великдень 2020 в Україні: що категорично не можна робити в святковий день

Великдень в Україні 2020 (Колаж РБК-Україна)

На Великдень існують суворі заборони. Що не можна робити в Світлу неділю - в матеріалі Styler

Великдень в Україні у 2020 році відзначатиметься у неділю, 19 квітня. У зв'язку з пандемією коронавірусу в країні оголошено карантин, а це означає, що віряни не зможуть бути присутніми на великодніх богослужіннях у церквах і влаштовувати традиційні масові гуляння. Які ще існують суворі заборони цього свята – в матеріалі Styler.

На Великдень не можна класти у великодній кошик алкоголь та освячувати його в церкві. Пити за святковим столом в неділю його можна, але в міру. Священнослужителі наголошують, що трохи алкоголю у свято допускається. Ну а тим, хто не може обмежитися невеликою дозою – краще утриматися від спиртного.

У Великодню неділю не можна працювати та займатися будь-якою домашньою роботою, оскільки в цей день потрібно відпочивати від турбот і мирської суєти. Проте церква не засуджує і не забороняє працювати тим, хто змушений з обов'язку служби знаходитися на робочому місці у Великдень.

На Великдень не відвідують могили своїх рідних. У Світлу святкову неділю слід радіти. Для відвідування кладовищ існують спеціальні поминальні дні. Приміром, вшанувати пам'ять предків можна на Радоніцу – день, коли церква традиційно вшановує пам'ять померлих.

Після Великодніх свят не можна викидати продукти, які були освячені в церкві. Залишки пасок або шкаралупу від освячених яєць можна згодувати домашнім тваринам, спалити або закопати.

На Великдень не проводять обряди вінчання.

У Великодню неділю не можна ходити на полювання або рибалку.

На Великдень, на відміну від Різдва, не можна гадати. Церква вважає такі розваги неповагою до волі Божої.

Напередодні Великодня варто відкласти всі справи та присвятити час ранковій літургії.

Увечері в суботу категорично не можна викидати сміття. Якщо зробити це після заходу сонця – то разом зі сміттям піде й удача.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився графік святкових богослужінь по телевізору на Великдень.