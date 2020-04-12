Неделя перед Пасхой 2020: что нужно успеть сделать в этот период

Страстная неделя в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной и что нужно успеть сделать в эти дни - в материале Styler

Пасха в Украине в 2020 году выпадает на 19 апреля и неделю до самого большого церковного праздника называют Страстной. В эти семь дней верующие соблюдают самый суровый пост, очищают свою душу и тело, готовятся к празднику, убирают и готовят. В народе ее еще называют Белой или Чистой неделей. Что обязательно нужно успеть в Страстную неделю – в материале Styler.

Великий понедельник (Страстной понедельник) – в этот день Иисус шел с учениками и увидел смоковницу, которая росла, но не давала плодов. Он сравнил ее с людьми, которые живут, выполняют свои обязанности, но страдают от духовной бесплодности. Вера, милосердие и снисходительное отношение к ближним – это то, что дает человеку почувствовать душевный мир.

В этот день было принято начинать уборку в доме, белить углы, чистить хлев, мыть домашний скот. Все ремонты должны быть закончены в этот день.

Великий вторник – в этот день вспоминают о нескольких проповедях Христа о воскресении мертвых, о Страшном суде и обязанностях не только перед Богом. В селах в этот день начинали собирать молоко, чтобы приготовить творог на праздник. Все домашние дела, связанные с шитьем и вязанием, заканчивают в этот день.

Страстная среда - В среду вспоминают историю о предательстве Иуды Искариота, который выдал Христа фарисея всего за 30 серебренников. Примечательно, что впоследствии Иуда раскаялся в содеянном, пришел в отчаяние и совершил еще один тяжкий грех – он повесился на ветви осины. Легенда гласит, что сначала предатель выбрал березу, но та побелела от страха. А вот осина после повешения стала постоянно дрожать на ветру – как бы с ужасом содрогаясь от случившегося.

Считается, что в среду исповедь имеет особую силу и верующим стоит именно в этот день раскаяться в своих грехах. В этот день принято выносить из дома весь мусор.

Великий или Чистый четверг – в этот день начинаются самые крупные приготовления к Пасхе. Нужно сходить в баню и тщательно омыть свое тело. Процедуру нужно совершить рано утро, до восхода солнца и считается, что вода в этот день исцеляет. Также нужно навести порядок в доме, вымыть окна. По традиции в этот день принято красить яйца и печь паски.

В церквях будут идти богослужения, но верующих просят воздержаться от посещения храмов в условиях карантина и смотреть службы онлайн.

Страстная пятница – день самого сурового поста. В этот день вспоминают крестный ход на Голгофу, распятие и смерть Христа. Не принято гулять, петь, веселиться, а принимать пищу можно только после того, как на богослужении выносят плащаницу. Считается, что в этот день можно заниматься кухонными хлопотами, но все уборки к этому дню должны быть завершены.

Страстная суббота – день для наполнения пасхальной корзины. Вечером ее наполняют пасками, пасхальными яйцами, салом, колбасой, хреном и кусочком сливочного масла. Также кладут соль и ставят свечку. Сверху корзину накрывают вышитым полотенцем. Поздно вечером верующие идут на всенощную службу, однако в этом году придется молиться дома и смотреть богослужения по телевизору.

Существует поверье, что тот, кто не спит всю ночь перед Пасхой – будут счастлив весь следующий год. Однако не стоит поддаваться буйному веселью, распитию алкоголя или телесным развлечениям.

Великое воскресенье (Пасха) – большой праздник, который начинается с молитвы и пасхального богослужения. После службы все приветствуют друг друга словами: "Христос Воскрес! Воистину воскрес!", а потом отправляются на семейный завтрак, который состоит из освященных продуктов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ПЦУ рассказали, как в храмах будут праздновать Пасху.