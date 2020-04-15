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Где и когда смотреть богослужения на Пасху по телевизору: появился график

STYLERЖизнь    15.04.2020 - 08:44
Где и когда смотреть богослужения на Пасху по телевизору: появился график
Где на Пасху 2020 посмотреть богослужения (фото: РБК-Украина)

На Пасху 2020 можно будет посмотреть богослужения на трех телеканалах

Пасха 2020 из-за карантина в Украине будет праздноваться по-особенному. Украинцев призывают оставаться дома и смотреть богослужения в интернете или по телевизору. На каких каналах будут вести прямые трансляции с праздничной литургии - в материале Styler.

Отметим, что в ПЦУ уже призвали прихожан оставаться дома, Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) также стимулирует своих прихожан оставаться дома - в храмы смогут войти лишь священнослужители, хор и те, кто нужен для трансляции. А вот в УПЦ МП заявили, что богослужения для прихожан все же проведут, но на улице - на прихрамовой территории.

На Telegram-канале "Zelenskiy / Official" появился график трансляций пасхальных литургий. Шесть украинских телеканалов покажут трансляции трех православных церквей - ПЦУ, УПЦ МП и УГКЦ.

"Вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - говорится в сообщении.

Украинская греко-католическая церковь

Пасхальное богослужение УГКЦ покажут ICTV и UA:Перший. Трансляция будет проходить с 7:30 до 11:30.

Православная церковь Украины

Праздничную литургию ПЦУ покажут 1+1 и UA:Перший. Ее можно будет посмотреть в ночь на 19 апреля - с 23:30 до 3:00.

Украинская православная церковь

Телеканалы Украина и Интер с 23:30 до 3:00 в ночь на 19 апреля будут транслировать богослужение УПЦ МП.

Где и когда смотреть богослужения на Пасху по телевизору: появился график

График богослужений на Пасху 2020 (фото: Zelenskiy/Official)

Ранее мы писали, каким категориям украинцев запрещено посещать церковь во время карантина.

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