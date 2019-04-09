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Названа стоимость пасхальной корзины в этом году

Новости » Экономика    09.04.2019 - 14:01
Названа стоимость пасхальной корзины в этом году
Фото: пасхальная корзина (РБК-Украина)

Пасхальная корзина подорожала примерно на уровень общей инфляции

Стоимость выпечки пасхи в домашних условиях в 2019 году, исходя из актуальных цен, составит 44 грн за изделие весом 0,7 кг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты Экономического дискуссионного клуба.

Таким образом, по сравнению с прошлогодней Пасхой, стоимость приготовления пасхи выросла на 7%, то есть меньше уровня годовой инфляции.

Названа стоимость пасхальной корзины в этом году

edclub.com.ua

Больше всего повлияли на рост цены пасхи удорожание масла сливочного (на 11%, плюс 6 грн на изделии), муки пшеничной (на 19%, плюс 2 грн), молока (на 10%, плюс 1 грн.). Однако цена яиц и сахара снизилась на 9-13%.

Кроме того, на формирование эконом-корзины, который состоит всего из шести традиционных для освящения в храме компонентов, украинцам в текущем году необходимо будет потратить 248 грн, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Названа стоимость пасхальной корзины в этом году

edclub.com.ua

Напомним, в 2019 году Пасха выпадает на воскресенье, 28 апреля. Согласно решения Кабмина, украинцы будут отдыхать на праздники пять дней подряд - с 27 апреля до 1 мая.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале потребительские цены в Украине в сравнении с январем выросли на 0,5%. По данным Государственной службы статистики, в годовом измерении (к февралю 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

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